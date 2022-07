Details zum neuen Tomb Raider geleakt

Vor einigen Monaten bestätigte Crystal Dynamics, dass es an einem brandneuen Abenteuer in dem langjährigen Tomb Raider-Franchise arbeitet, das mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden soll. Neben der Ankündigung, dass das neue Tomb Raider in Entwicklung ist, gab Crystal Dynamics sonst nichts über das Projekt bekannt. Seitdem sind jedoch weitere Details über das Spiel online durchgesickert, einschließlich des Codenamens und Details über Lara Croft.

Diese Informationen stammen aus dem Podcast „Sacred Symbols“ von Colin Moriarty. Moriarty ist ein ausgewiesener Brancheninsider, aber Fans sollten die Informationen dennoch mit Vorsicht genießen, bis offizielle Ankündigungen gemacht werden. Laut Moriartys Informationen ist das neue Tomb Raider-Spiel intern als Project Jawbreaker bekannt, wobei diese Informationen aus einem Skript stammen, das ihm zugespielt wurde.

In dem neuen Tomb Raider-Spiel soll Lara Croft Mitte 30 sein, wobei Crystal Dynamics offenbar versucht, jemanden neu für die Rolle zu besetzen. Zuvor wurde Lara Croft von Camilla Luddington gespielt, die in der Reboot-Trilogie von Tomb Raider eine von der Kritik gefeierte Rolle spielte. Es ist nicht bekannt, warum Crystal Dynamics jemanden neu als Lara besetzen will, besonders wenn man bedenkt, wie gut Luddingtons Auftritt aufgenommen wurde.

Er berichtet das Lara in diesem Teil an der Spitze der Abenteurer steht, was wohl der Grund dafür sein könnte sie umzubesetzen. Es ist unklar, ob dieses neue Tomb Raider-Spiel tatsächlich erzählerische Verbindungen zur Neustart-Trilogie haben wird oder ob es ein weiterer Neustart sein wird, also müssen die Fans auf weitere Informationen an dieser Front warten.

Ein weiteres interessantes Detail aus dem Leak ist, dass Lara Croft anscheinend ein Team an ihrer Seite haben wird. Da neue Abenteuer soll angeblich „in einer modernen Welt stattfindet, die von einer mysteriösen Katastrophe erschüttert wird“. Verschiedene Nebencharaktere aus früheren Spielen der Tomb Raider-Trilogie könnten in diesem neuen Spiel eine gute Entscheidung für Laras Team sein, sofern es an die Ereignisse der Vorgänger anknüpft.

So wie es aussieht, wissen alle Tomb Raider-Fans offiziell, dass sich ein neues Spiel der Serie in der Entwicklung befindet. Diese durchgesickerten Informationen sind interessant, aber wie immer ist es am besten, auf eine offizielle Nachricht zu warten. Hoffentlich gibt es eher früher als später mehr Details zum neuen Tomb Raider-Spiel.

