Auf der beeindruckenden Spezifikationsliste der PS5 ist vor allem der Zen 2-Prozessor-Chip aufgefallen, der für den Moment als vielversprechend erscheint. Und Raytracing ist das Mindeste, was es verspricht – mehr Rechenleistung bedeutet auch Sprünge im tatsächlichen Spieldesign.

Laut Steve Iles von R8 Games, den Entwicklern des futuristischen Rennspiels Pacer, wird genau das der Prozessor der PS5 ermöglichen. In einem Interview mit GamingBolt sagte Iles, dass die höhere Rechenleistung komplexere Systeme in fortgeschrittener KI und realistischere Simulationen der Weltphysik ermöglichen wird.

Auch zum Thema Cross-Play wurde er befragt:

„Ich denke, die Spieleindustrie befindet sich definitiv im Übergang und was wir als Plattform verstehen, ist die Verlagerung von reiner Hardware zu reiner Software“, so Iles im Interview. „Wie diese neuen Plattformen interagieren werden, ist noch im Fluss und hängt stark von den Marktfaktoren ab, wenn die neue Generation an den Start geht. Ich würde jedoch sagen, dass die Möglichkeiten für plattformübergreifendes Spielen auf wichtigen Plattformen so groß sind wie nie zuvor.“