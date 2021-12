Der Herr der Ringe: Gollum – Neues zum Spiel bei den Game Awards 2021

Der Herr der Ringe: Gollum - (C) Daedalic Entertainment

Mein Schatz! – Es ist schon eine Weile her, dass Deadalic Entertainment Der Herr der Ringe Gollum angekündigt hat. Obwohl wir zwischendurch immer wieder ein paar Einblicke in das Stealth-, Parkour- und Erkundungs-Gameplay von Gollum gesehen haben, gibt es noch immer vieles, was wir über das kommende Action-Adventure-Spiel nicht wissen. Bei den The Game Awards 2021 werden wir den Titel aber sehen, wie nun angekündigt wurde.

Über die offizielle Twitter-Seite des Spiels hat der Entwickler kürzlich angekündigt, dass Der Herr der Ringe: Gollum nächste Woche bei den The Game Awards die Bühne betreten wird. Was genau dies mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten – ein kurzer Clip im Tweet deutet darauf hin, dass wir Gameplay-Material sehen werden.

Advertisment

Wann wird Der Herr der Ringe Gollum veröffentlicht?

Deadalic plant den Release für das Spiel im Jahr 2022. Es soll für alle bestehenden Plattformen erscheinen, also PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Vielleicht erfahren wir den Releaes-Termin während der Gameplay-Präsentation bei den The Game Awards 2021:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

The Game Awards 2021 finden am Donnerstag, den 9. Dezember 2021 statt. Geoff Keighley verspricht eine “vollgepackte Veranstaltung” mit vielen Überraschungen und insgesamt 40 bis 50 Spielen. Die Nominierungen für die Veranstaltung von Schöpfer Keighley stehen schon länger.