Demo von Princess Peach: Showtime jetzt spielbar

Nintendo hat soeben eine spielbare Demo von Princess Peach: Showtime veröffentlicht. Die Demo ist im Nintendo eShop und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Der mit Spannung erwartete Titel gehört zu den kommenden Releases von Nintendo im Jahr 2024. Interessierte Spieler können nun früher als erwartet in die neue fantasievolle Welt eintauchen.

Während der Nintendo Direct im September 2023 wurde Princess Peach: Showtime erstmals angekündigt. Das Spiel mit der titelgebenden Heldin aus der Super-Mario-Bros.-Reihe trägt den Namen Showtime. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Prinzessin Peach und kämpfen im Funkeltheater gegen Madame Grape sowie die Sauerbande und dabei können sie Peachs verschiedenen Kostümveränderungen nutzen. Fans, die dem bevorstehenden Release entgegenfiebern, können mit dieser Überraschungsdemo einen ersten Blick auf das Spiel werfen.

Die kostenlose Demo von #PrincessPeachShowtime ist jetzt verfügbar! Tretet mit den Verwandlungen der Fechterin Peach und Patissière Peach ins Rampenlicht. Probiert das Spiel kostenlos aus: https://t.co/uNKBn06hcV pic.twitter.com/hlAMzCKt5o — Nintendo DE (@NintendoDE) March 7, 2024

Kostenlose Demo von Princess Peach: Showtime im eShop verfügbar

Super-Mario-Fans können jetzt eine spielbare Demo von Princess Peach: Showtime ausprobieren. Die Demo ist über den Nintendo eShop und ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte verfügbar. Viele Fans waren überrascht von der Demo und feierten die Chance, einen frühen Blick auf den neuen Titel zu werfen. Die Spieler haben sich auf ein weiteres Mario-Spiel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle gefreut. Das letzte Spiel dieser Art wurde 2005 veröffentlicht. Prinzessin Peach: Showtime bietet ein erfrischendes Spielerlebnis, das von den Standards der Super-Mario-Bros.-Reihe abweicht. Gleichzeitig setzt es eine der beliebtesten Figuren der Serie in Szene und bietet abwechslungsreiche Verwandlungen. Wer die einzigartigen Verwandlungen und Fähigkeiten von Princess Peach: Showtime ausprobieren möchte, kann die Demo noch vor dem Release des Spiels in diesem Monat nutzen. Die Demo steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Die Demo für Princess Peach: Showtime ist ab sofort erhältlich und das vollständige Spiel wird am Freitag, dem 22. März, veröffentlicht. Erste Previews loben das Verwandlungs-Gameplay, die schönen Umgebungen und das glänzende Spieldesign. Wie bei den meisten Mario-Spielen ist auch Princess Peach: Showtime ein familienfreundlicher Titel, der sich an Spieler aller Altersgruppen und Spielstärken richtet. Für Fans, die neugierig auf das Spiel sind, bietet die neu veröffentlichte Demo die perfekte Gelegenheit, einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was Princess Peach: Showtime zu bieten hat.

Nintendo hat weiterhin viel Erfolg mit seinen First-Party-IPs sowie Switch-exklusiven Releases. Ikonische Charaktere wie Prinzessin Peach gehören nach wie vor zu den bekanntesten und beliebtesten Figuren des Publikums und tragen zum steigenden Wert von Nintendo als Marke und Unternehmen bei. Nintendo will mit dem Release der Demo die Spannung auf Prinzessin Peach weiter anheizen. Viele erwarten, dass der Titel einer der größten Switch-Launches des Jahres sein wird.

Worum geht es in Princess Peach: Showtime?

Princess Peach: Showtime ist ein Action-Adventure-Spiel für die Nintendo Switch, das am 22. März 2024 erscheinen soll. Es ist das erste Spiel, in dem Prinzessin Peach die Hauptrolle spielt, seit Super Princess Peach (2005). In diesem Spiel muss Peach das Funkeltheater retten, das von der bösen Grape und ihrer Sauertruppe übernommen wurde. Mithilfe von Stellas Schleife kann Peach sich in verschiedene Kostüme verwandeln, die ihr spezielle Fähigkeiten verleihen.