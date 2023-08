Dead by Daylight: Der Xenomorph und Ellen Ripley aus Alien

Jetzt wissen wir was uns jagen wird.

Memory: The Origins of Alien © Atlas Film GmbH

Die Fähigkeiten des mit Spannung erwarteten Killers für Dead by Daylight, das ikonische Xenomorph aus Alien, aber auch die Überlebende Ellen Ripley wurden von Behaviour Interactive online geteilt. Seit dem Start von Dead by Daylight im Jahr 2016 haben die Fans die Einbindung eines Xenomorph-Killers genauso oft oder sogar öfter als jede andere potenzielle Horrorfilm-Kooperation gewünscht.

Diese Hoffnung wird Realität, denn das Alien-Crossover in Dead by Daylight startet am 29. August. Nun muss Behaviour nur noch eine fesselnde Xenomorph-Spielerfahrung liefern.

Die Xenomorphs aus der Alien-Reihe von Horror- und Actionfilmen gehören zu den ikonischsten Monstern im Film. Der ursprüngliche Alien-Film, der 1979 veröffentlicht wurde, wird häufig als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten bezeichnet. Allein in der Weite des Weltraums bringt eine Crew von Raumfrachtern unwissentlich einen Xenomorph auf das Schiff.

Das Alien tötet die Besatzungsmitglieder nacheinander, und Protagonistin Ellen Ripley bleibt als einzige Überlebende zurück. Zukünftige Alien-Filme würden Horden von Xenomorphs auf die Protagonisten loslassen, aber dieser ursprüngliche Alien-Film fing eine Horrorstimmung ein, die bisher nicht reproduziert wurde.

In space, no one can hear you scream. But this is not space. Dead by Daylight: Alien. August 29th. PTB Patch Notes 👇 https://t.co/zvITz3Ilhs pic.twitter.com/erXTsUuGIQ — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) August 8, 2023

Das Alien und Elen Ripley landen endlich bei Dead by Daylight!

Dead by Daylight versucht nun, seine eigene Xenomorph-Horrorerfahrung zu schaffen. Die Killer-Fähigkeiten des Xenomorphs sind passend und beängstigend. Jede Karte wird ihr eigenes Set von Tunneln und sieben Kontrollstationen haben, die aktiviert werden, wenn der Xenomorph verwendet wird. Der Xenomorph kann die Tunnel über Kontrollstationen betreten, in der Nähe befindliche Überlebende erkennen und den Killer-Instinkt bei in der Nähe befindlichen Überlebenden auslösen, wenn er eine Kontrollstation verlässt. Die Überlebenden können erwarten, dass der Xenomorph unerwartet auftaucht, obwohl sie die Kontrollstationen im Auge behalten können, um zu wissen, woher er kommt.

Die Nutzung der Tunnel beschleunigt auch die spezielle Fähigkeit des Xenomorphs im Runner-Modus, die automatisch aktiviert wird, wenn sie nicht in Abklingzeit ist. Im Runner-Modus wird der Xenomorph stealthiger und erhält auch Zugang zu einem mächtigen Schwanzangriff. Der Xenomorph-Killer wird zusammen mit einem vollständigen Alien-Crossover-Event am 29. August hinzugefügt. Aber der Killer wird bereits auf den Servern von Dead by Daylight getestet. Das bedeutet, dass die Fähigkeiten und Vorteile des Xenomorphs bereits enthüllt wurden.

Die Vorteile des Xenomorphs passen zur Lore des Alien-Monsters. Rasche Brutalität entfernt Blutlust, gewährt jedoch nach einem Grundangriff 5% Eile für 8/9/10 Sekunden. Alien-Instinkt wird aktiviert, nachdem ein Überlebender auf einem Haken aufgehängt wurde, und zeigt die Aura des am weitesten entfernten verletzten Überlebenden an, der auch für eine verlängerte Zeit abgelenkt wird. Schließlich wird die Fähigkeit “Ultimative Waffe” aktiviert, sobald ein Spind geöffnet wird, und lässt die Überlebenden schreien, erblinden und ihre Position verraten, wenn sie den Schreckensradius des Xenomorphs betreten.

Die Wiedereinführung des Feelings von Alien, mit dem Xenomorph, der durch die Lüftungsschächte des Raumschiffs reist und hervorbricht, um jeden Crewmitglied anzugreifen, scheint das Ziel von Behaviour mit dem beliebten Killer zu sein. Natürlich kann der Xenomorph nicht perfekt in Dead by Daylight nachgebildet werden. Immerhin handelt es sich um ein Spiel mit strengen Regeln. Aber diese Fähigkeiten werden hoffentlich den Xenomorph spaßig, erschreckend und authentisch machen. Dead by Daylight-Spieler können den neuen Killer ab dem 29. August ausprobieren.

Dead by Daylight 7.2.0 PTB Patch Notes

Veröffentlichungsplan PTB rollout: 8. August, 11:00 Uhr ET

Wichtig

Fortschritts- und Speicherdaten wurden am 31. Juli 2023 vom Live-Spiel auf unsere PTB-Server kopiert. Bitte beachten Sie, dass die Spieler während der PTB Fortschritte erzielen können, diese aber nicht in die Live-Version des Spiels übertragen werden.

Inhalt

Neuer Killer – Der Xenomorph Killer

Fähigkeit Verborgene Verfolgung

Eine Reihe von Tunneln wird auf der Karte verfügbar, wenn der Xenomorph im Spiel ist. Durch den Zugang zu einer Kontrollstation kann er diese Tunnel betreten, um sich schnell auf der Karte zu bewegen, die Anwesenheit von nahegelegenen Überlebenden zu erkennen und die Abklingzeit seiner Runner-Modus-Fähigkeit zu verkürzen. Beim Verlassen einer Kontrollstation werden nahegelegene Überlebende mit dem Killer-Instinkt markiert.

Besondere Fähigkeit: Runner-Modus

Der Xenomorph betritt den Runner-Modus automatisch, wenn er nicht in der Abklingzeit ist. Im Runner-Modus läuft der Xenomorph auf vier Beinen und wird stealthiger, was seinen Schreckensradius verringert. Während des Runner-Modus hat der Xenomorph auch Zugang zu einem brutalen Schwanzangriff.

Karten-Feature: Kontrollstationen

Sieben Kontrollstationen sind auf der Karte verteilt. Überlebende können mit diesen Stationen interagieren, um eine Fernflammenabwehrturm zu erhalten, während der Xenomorph die Tunnel unter den Kontrollstationen betreten und verlassen kann.

Besonderer Gegenstand: Fernflammenabwehrturm

Türme können auf der Karte platziert werden, um dem Xenomorph entgegenzuwirken. Wenn der Xenomorph den Radius und die Sichtlinie eines Turms betritt, greift der Turm an. Dieser Angriff bringt den Xenomorph aus dem Gleichgewicht und beendet den Runner-Modus. Wenn ein Turm den Xenomorph erfolgreich aus dem Runner-Modus stößt oder zu lange feuert, überhitzt er und muss von einem Überlebenden repariert werden. Der Xenomorph kann Türme angreifen, um sie zu zerstören.

Vorteile: Ultimative Waffe

Wenn du einen Schrank öffnest, wird dieser Vorteil für 30 Sekunden aktiviert. Überlebende, die deinen Schreckensradius betreten, schreien, enthüllen ihre Position und bekommen für 30 Sekunden Blindheit. Dieser Vorteil geht dann für 40/35/30 Sekunden in die Abklingzeit.

Rasche Brutalität

Du kannst keine Blutlust mehr bekommen. Das Treffen eines Überlebenden mit einem Grundangriff gibt dir für 8/9/10 Sekunden 5% Eile.

Alien-Instinkt

Dieser Vorteil aktiviert sich, wenn du einen Überlebenden haken. Du siehst die Aura des am weitesten entfernten verletzten Überlebenden für 5 Sekunden, und dieser Überlebende ist für 16/18/20 Sekunden abgelenkt.

Neue Überlebende – Ellen Ripley

Vorteile: Glückstern

Wenn du dich in einem Spind versteckst, wird dieser Vorteil aktiviert. Du hinterlässt für 10 Sekunden keine Blutlachen und machst keine Schmerzgeräusche. Wenn du den Spind verlässt, siehst du andere Überlebende und die Aura des nächstgelegenen Generators in Gelb für 10 Sekunden. Dieser Vorteil geht dann für 40/35/30 Sekunden in die Abklingzeit.

Chemische Falle

Nachdem du 70%/60%/50% Fortschritt an einem Generator erzielt hast, wird dieser Vorteil aktiviert. Stehend neben einer fallengelassenen Palette, drücke die Taste für die aktive Fähigkeit 2, um eine Falle zu installieren, die 100/110/120 Sekunden aktiv bleibt. Die Aura der gefangenen Paletten wird allen Überlebenden in Gelb gezeigt. Wenn der Killer die Aktion zum Brechen auf der gefangenen Palette ausführt, explodiert die Falle, und der Killer wird für 4 Sekunden um 50% verlangsamt.

Leichtfüßig

Wenn du gesund bist, wird dieser Vorteil aktiviert. Deine Laufschritte sind geräuschlos. Dieser Vorteil geht nach einer hastigen Aktion für 28/24/20 Sekunden in die Abklingzeit.

Neue Karte – Nostromo-Wrack

Erkunde den mysteriösen Absturzort des ikonischen Nostromo. Besuche Landmarken, die den Fans der Alien-Franchise vertraut sind, in einer einzigartigen Umgebung, in der du dich innerhalb und außerhalb des Schiffs verfolgt wiederfindest. Lenke in Dead by Daylight nun das Alien um das Shuttle herum, das Ripley in die Welt des Entity gebracht hat. Navigiere durch die alienartige Landschaft, und vielleicht entkommst du den Überresten der Wracks.

Anpassungen anderer Killer

Der Ritter

Geplünderte Met: Verringert die Zeit, die ein Wächter benötigt, um seine Befehlsaktion um 15% (war 25%) abzuschließen.

Verringert die Zeit, die ein Wächter benötigt, um seine Befehlsaktion um 15% (war 25%) abzuschließen. Zerrissene Tabbard : Erhöht die Patrouillenzeit für alle Wächter um 8 Sekunden (war 6 Sekunden).

Erhöht die Patrouillenzeit für alle Wächter um 8 Sekunden (war 6 Sekunden). Stadtwacht-Fackel: Wenn Überlebende Wächterjagden zweimal (war dreimal) entkommen, erhält der Ritter für 25 Sekunden den Zustand “Undetectable”.

Der Demogorgon Killer

Fähigkeit: Unentdeckbar nach dem Teleport dauert 5 Sekunden (war 3 Sekunden).

Unentdeckbar nach dem Teleport dauert 5 Sekunden (war 3 Sekunden). Rattenwedel: Erhöht die Geschwindigkeit des Öffnens eines Portals um 50% (war 35%).

Erhöht die Geschwindigkeit des Öffnens eines Portals um 50% (war 35%). Unbekanntes Ei: Verringert die Abklingzeit nach dem Durchqueren des Upside Down um 2,5 Sekunden (war 1,5 Sekunden).

Verringert die Abklingzeit nach dem Durchqueren des Upside Down um 2,5 Sekunden (war 1,5 Sekunden). Violettes Wachshütchen: Erhöht die Dauer des Unentdeckbarkeitseffekts beim Erscheinen aus einem Portal um 1 Sekunde (war 0,5 Sekunden).

Erhöht die Dauer des Unentdeckbarkeitseffekts beim Erscheinen aus einem Portal um 1 Sekunde (war 0,5 Sekunden). Leprose Flechte: Zeigt die Auren aller Überlebenden an, während sie das Upside Down durchqueren. Nach dem Erscheinen aus einem Portal werden die Auren aller Überlebenden innerhalb von 16 Metern eines aktiven Portals für 3 Sekunden aufgedeckt.

Features PC-Grafikupdate

Neue Einstellung zum Ein- und Ausschalten von VSync

Neue Einstellung zum Ändern des FPS-Limits.

Neue Einstellung zum Ein- und Ausschalten der Kantenglättung.

Aktualisierung der Auflösungsoptionen.

Fehlerbehebungen

Animation:

Beim Betrachten des Onryo ist das VHS-Band nun ordnungsgemäß in den Händen der Überlebenden ausgerichtet.

Audio:

Überlebende geben nun einen Schrei des Schmerzes von sich, wenn sie von Harpunen des Deathslingers getroffen werden.

Bots:

Bots sind jetzt eher produktiv im Schreckensradius.

Das Verhalten der Bots hat sich verbessert, wenn sie Killer-Begleitungen gegenüberstehen, wie Zombies des Nemesis oder Wachen des Ritters.

Bots versuchen nicht mehr, den Killer während einer Verfolgung durch Hocken zu verwirren.

Bots untersuchen jetzt häufiger Versorgungskisten.

Bots kommunizieren telepathisch, um zu vermeiden, dass mehrere Bots gleichzeitig zu einem Überlebenden rennen, um ihn zu heilen oder zu befreien.

Reverse Bärenfallen lassen Bots nicht mehr einfrieren, wenn die Ausgangstore geöffnet sind.

Vorteile:

Die Benachrichtigung für die Sprengfalle erscheint nicht mehr mit Verzögerung.

Die Abklingzeit von “Mit deinem Essen spielen” wird nicht mehr im HUD angezeigt, wenn Unentdeckbarkeit aktiviert ist.

Plattformen:

Ein Netzwerkproblem in Steam wird keine bestehende Lobby mehr abbrechen.

UI:

Die Nachricht “Spiel gefunden” wird während der Suche nach einem Match nicht mehr angezeigt. Stattdessen wechselt die Benutzeroberfläche direkt von “Suche nach einem Match” zu “Spiel beitreten”.

Die verbleibende Zeit wird angezeigt, wenn die Maus über den Gegenstand im Store gehalten wird.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Ausrüstungsslots der Bots ausgegraut waren, wenn nichts ausgerüstet war.

Verschiedenes:

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kraft des falschen Killers im Ladebildschirm angezeigt werden konnte, was das Ausrüsten von Add-ons verhinderte.

Vom Server getrennte Spieler können das Spiel, von dem sie getrennt wurden, nicht mehr beobachten.

Bekannte Probleme:

Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten daran, dass Killer in der Hütte der Krähen eingeklemmt werden oder auf sie gelangen können.

Dead by Daylight ist jetzt auf PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S und mobilen Geräten verfügbar.