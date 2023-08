Dead by Daylight: Das Alien und Ripley sind da!

Der Horror hat neue Gesichter!

Dead by Daylight: Alien Key Art © Behaviour Interactive

Ab heute können Spieler:innen die düstere Welt des Xenomorphs erkunden oder als die unverwüstliche Ellen Ripley ums Überleben kämpfen. Ein Highlight dieses neuen Kapitels ist die beeindruckende Nostromo-Wrack-Karte, die eine Neuinterpretation des legendären Schiffs aus Ridley Scotts Meisterwerk darstellt. Denn das Alien und Ellen Ripley sind ab sofort in Dead by Daylight spielbar.

Dead by Daylight: Alien – Nicht nur Ripley im Update

Die Nostromo-Wrack-Karte, ein Ort des Schreckens und der Herausforderungen, präsentiert sich als eine verdrehte Nachbildung des interstellaren Frachtschiffs aus Ellen Ripleys Erinnerungen. Ihre labyrinthischen Decks verstricken die Spieler in einen Albtraum, in dem jeder Schritt tödlich sein kann.

Chase Toole, Associate Artistic Director bei Dead by Daylight, betonte die Herausforderungen, die mit der Verschmelzung der Alien Welt (somit auch Ripley) mit dem Spiel verbunden waren, und erklärte, dass die treuen Fans sowohl die Verbindung zum Originalmaterial als auch die innovative Umsetzung zu schätzen wissen werden.

Eine neue Gameplay-Dimension wird durch das Einführen von Dampfrohren in der Nostromo-Wrack-Karte geschaffen. Bewegung in der Nähe eines Dampfrohrs löst einen kurzen Dampfstrahl aus, der Killer und Überlebende gleichermaßen verlangsamt. Taktische Überlebende können die Dampfrohr-Paneelen nutzen, um die Rohre zurückzusetzen und ihren Nutzen erneut auszuschöpfen.

Der beängstigende Xenomorph, eine Symbolfigur des Horror-Genres, bereichert das Spiel um einzigartige Elemente. Dave Richard, Senior Creative Designer bei Dead by Daylight, beschrieb den Xenomorph als eine mythische Kreatur, die die Urängste vor dem Unbekannten und der Dunkelheit anspricht. Ein neues Feature, die Kontrollstationen, erweitert das Gameplay des Xenomorphs.

Diese Stationen erscheinen auf jeder Karte im Angesicht des Xenomorphs. Überlebende können mit ihnen interagieren, um ein ferngesteuertes Flammengeschütz zu erhalten, während der Xenomorph ein komplexes Netzwerk von unterirdischen Tunneln nutzen kann, um seine Beute effektiv zu jagen.

Die kampferprobte Ellen Ripley tritt ebenfalls in Dead by Dayligh: Alien in Erscheinung, ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten und Strategien. Sie bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre Überlebenskünste durch geschicktes Taktieren zu demonstrieren.

Das Kapitel wird durch eine neue Kollektion von Outfits abgerundet, die die Charaktere in ikonische Momente der Alien-Serie eintauchen lassen.

Dead by Daylight: Alien ist ab sofort für verschiedene Plattformen, darunter Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch, erhältlich. Spieler:innen können nun die unheimliche Welt von Alien hautnah in ihrem Lieblingsspiel erleben und sich den Schrecken stellen.