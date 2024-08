Das Warten auf Ghost of Tsushima 2

Ghost of Tsushima, das 2020 veröffentlicht wurde, begeisterte Spieler mit seiner atemberaubenden Darstellung des feudalen Japans und der offenen Welt. In einem Jahr, das stark von der COVID-19-Pandemie geprägt war, erwies sich das Spiel als eine der größten Überraschungen.

Trotz des offenen Endes, das eine Fortsetzung vermuten lässt, hat der Entwickler Sucker Punch bis heute keine offizielle Ankündigung bezüglich einer Fortsetzung gemacht. Seit der Veröffentlichung des Spiels sind über vier Jahre vergangen und die Fans warten immer ungeduldiger auf Neuigkeiten zu einer möglichen Fortsetzung.

Zahlreiche Gerüchte und Leaks haben die Hoffnung auf eine Fortsetzung am Leben erhalten. Eines der frühesten Anzeichen war eine Stellenanzeige von Sucker Punch, in der nach Mitarbeitern mit Kenntnissen über das feudale Japan und Erfahrung im Schreiben von Videospielen gesucht wurde. Dies führte zu Spekulationen, dass Sucker Punch an einer Fortsetzung ihres erfolgreichen Spiels arbeiten könnte. Trotz dieser Hinweise ist bislang keine offizielle Ankündigung erfolgt.

Könnten wir eine Ankündigung noch dieses Jahr erwarten?

Weitere Gerüchte besagten, dass Ghost of Tsushima 2 in den „kommenden Monaten“ nach einem Leak im April 2024 angekündigt werden könnte. Doch obwohl diese Ankündigung in einer vagen Zeitschiene liegt, sind mehrere Monate ohne jegliche Bestätigung vergangen. Ein Insider behauptete kürzlich, dass die Fortsetzung tatsächlich in Entwicklung sei, aber erst Ende 2025 erscheinen könnte. Trotz dieser unaufhörlichen Gerüchte hat Sucker Punch bislang weder eine Bestätigung noch eine Ablehnung veröffentlicht.

Die zunehmende Ungeduld der Fans ist verständlich, da viele seit dem Abschluss des ersten Spiels im Jahr 2020 sehnsüchtig auf eine Fortsetzung warten. Da Ghost of Tsushima mittlerweile auch für PC verfügbar ist, hat sich die Fangemeinde weiter vergrößert und die Erwartungen an eine Fortsetzung sind gestiegen.

Es gibt mehrere potenzielle Gelegenheiten, bei denen Sucker Punch Ghost of Tsushima 2 ankündigen könnte. Assassin’s Creed Shadows, ein Spiel, das als Ubisofts Antwort auf Ghost of Tsushima angesehen wird, erscheint im November 2024. Eine Ankündigung von Ghost of Tsushima 2 in diesem Zeitraum könnte als strategisch kluger Marketingzug angesehen werden. Auch das nächste PlayStation State of Play, das voraussichtlich im September 2024 stattfinden wird, könnte eine passende Gelegenheit bieten.

Selbst wenn es noch keine Enthüllung in Form eines Trailers gibt, könnte eine einfache Bestätigung von Sucker Punch den wartenden Fans Hoffnung geben. Die Entwickler könnten allerdings darauf abzielen, dass das Spiel in perfektem Zustand ist, bevor sie es enthüllen, was möglicherweise noch mehr Geduld erfordert. Bis dahin bleibt die Erwartung und Ungewissheit bestehen.