Großes Ghost of Yōtei-Update überrascht PS5-Spieler – Patch 1.101 behebt nervige Fehler

Ghost of Yōtei hat erst vor kurzer Zeit sein bislang größtes Update erhalten, inklusive New Game Plus, neuen Belohnungen und frischen Gründen, erneut auf die verschneiten Berghänge zurückzukehren. Doch der Patch brachte auch einige neue Probleme mit sich, die Spieler schnell bemerkten.

Jetzt hat Sucker Punch reagiert und ein weiteres Update veröffentlicht, das gezielt die Fehler beseitigt, die sich in New Game Plus eingeschlichen hatten. Version 1.101 steht ab sofort zum Download bereit und fällt deutlich kleiner aus, ist aber umso wichtiger für alle, die das Abenteuer im höheren Schwierigkeitsgrad wiederholen möchten.

Was der neue Patch an Ghost of Yōtei verbessert

Das Update konzentriert sich auf vier konkrete Fehler, die erst nach Einführung von New Game Plus aufgetreten sind. Besonders auffällig war ein Problem, bei dem die Anzeige der Bambus-Schläge auf der Karte plötzlich negative Werte zeigte. Auch der Erhalt der Platin-Färbung für die Rüstung funktionierte nicht richtig, wenn Spielerinnen und Spieler die Trophäe über mehrere Speicherstände verteilt freigeschaltet hatten. Diese Bugs waren zwar nicht spielentscheidend, haben aber für Ärger bei Trophy-Jägern und Perfektionisten gesorgt.

Hinzu kommen Verbesserungen an dem neuen Händler, der exklusiv im NG-Plus-Durchgang auftaucht. Einige Gegenstände wurden nicht korrekt freigeschaltet oder verursachten fehlerhafte Interaktionen. Auch mehrere seltene Missions-Softlocks traten auf, durch die Spielerinnen und Spieler in bestimmten Szenen feststecken konnten. Diese Fehler sollen nun beseitigt sein.

Neben den Gameplay-Fixes hat Sucker Punch weitere Absturzursachen behoben und die allgemeine Systemstabilität verbessert. Zwar gibt es keine großen Balance-Änderungen oder neue Inhalte, doch der Patch ist ein wichtiger Schritt, um NG-Plus so reibungslos wie möglich zu machen.

Was als Nächstes von Entwickler Sucker Punch geplant ist

Sucker Punch hat bereits bestätigt, dass die Reise durch Yōtei noch lange nicht vorbei ist. 2026 erscheint Ghost of Yōtei: Legends, der Koop-Modus, der ähnlich wie in Ghost of Tsushima eine völlig neue Spielerfahrung bieten wird. Bis dahin sollen weitere Updates erscheinen, die Bugs ausmerzen und das Basisspiel weiter optimieren.

Spannend ist auch, dass das Studio offen über zusätzliche Inhalte spricht. Konkrete DLC-Pläne stehen zwar noch aus, aber das Entwicklerteam betont, dass die Welt, Figuren und Mythologie von Yōtei genug Raum für Erweiterungen bieten. Die heutige Patch-Veröffentlichung zeigt, wie engagiert das Team weiterhin am Spiel arbeitet. Ein gutes Zeichen für alle Fans, die auf mehr Story oder neue Regionen hoffen.

