Ghost of Tsushima setzt neue Maßstäbe für zukünftige Fortsetzungen

Ghost of Tsushima ist der aktuellste Titel von Sucker Punch und spielt während einer mongolischen Invasion Japans. Im Zentrum der Geschichte steht Jin Sakai, ein Samurai, der seine Heimat retten und seinen Onkel befreien möchte. Das Spiel war ein großer Erfolg auf diversen Plattformen und hat bei den Fans den Wunsch nach mehr geweckt.

Ein zukünftiger Ghost of Tsushima-Titel sollte vom Ende des ersten Spiels lernen, das die Entscheidungen der Spieler berücksichtigt. Solche Momente sollten in einer Fortsetzung häufiger vorkommen, um das Spiel spannender und die Entscheidungen bedeutungsvoller zu machen.

Emotionale und schwierige Entscheidung (Achtung Spoiler!)

Um die verschiedenen Enden von Ghost of Tsushima zu verstehen, ist es wichtig, die Beziehung zwischen Lord Shimura und seinem Neffen Jin Sakai zu betrachten. Lord Shimura ist ein Verfechter der Tradition und folgt dem Ehrenkodex der Samurai, was ihm bis zur mongolischen Invasion der Insel Tsushima gut gedient hat. Khotun Khan und seine mongolischen Krieger haben die Bewohner der Insel Tsushima lange studiert und deren Traditionen und Ehrenkodex gelernt. Dadurch konnten sie dieses Wissen gegen die Samurai einsetzen. Nach der Schlacht am Komoda-Strand wird Shimura von den Mongolen gefangen genommen und im Schloss Kaneda festgehalten.

Jin, der von Lord Shimura aufgezogen wurde, hat den Ehrenkodex der Samurai ebenfalls verinnerlicht. Doch angesichts der Übermacht der Mongolen entwickelt Jin eine neue Kampftaktik. Er wird zum „Geist“, der aus den Schatten angreift und seine Feinde mit List besiegt, was dem Samurai-Ehrenkodex widerspricht. Jin und seine Verbündeten befreien schließlich Lord Shimura aus Schloss Kaneda. Doch die Methoden, die Jin im Krieg angewendet hat, schockieren Shimura. Jin bleibt jedoch überzeugt, dass er viele Leben dadurch gerettet hat. Dies führt zu einem Bruch in ihrer Beziehung.

Später offenbart Lord Shimura, dass er vom Shogun beauftragt wurde, Jin für seine Taten im Krieg zu töten. Es kommt zu einem finalen Duell, das Jin gewinnt. Danach können die Spieler entscheiden, ob sie Lord Shimura töten oder verschonen. Diese Entscheidung beeinflusst Jins Schicksal und seine Wahrnehmung durch die Dorfbewohner.

Gerne mehr davon

Ein Ghost of Tsushima-Nachfolger sollte mehr solcher entscheidenden Momente bieten, da sie den Spielern das Gefühl von Handlungsmacht geben und die Wiederspielbarkeit erhöhen. Da die zentrale Geschichte des Spiels Jins Entscheidung zwischen dem Weg des Geistes und dem des Samurais thematisiert, wären mehr Entscheidungen die dies beeinflussen durchaus möglich.

Ghost of Tsushima 2 wurde zwar noch nicht bestätigt, aber Sucker Punch hat die Marke nicht vernachlässigt. Dieses Jahr wurde eine PC-Version des Spiels veröffentlicht und eine Filmadaption ist ebenfalls in der Mache. Es scheint, dass die Spieler Jin Sakai als den Geist noch nicht zum letzten Mal gesehen haben.