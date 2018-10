Es gibt unzählige Spiele die in mittelalterlichen Settings spielen und jedes Mal waren Tavernen ein Bestandteil. Mit Crossroads Inn, könnt ihr jetzt eine solche führen.

Bei Crossroads Inn handelt es sich vorrangig um eine Management Simulation. Ihr baut eure Taverne auf, kümmert euch um die Vorräte und die Angestellten. Ihr kreiert neue Rezepte und bietet sie allerlei Gästen an, von Abenteurern bis hin zu noblen Gästen. Kurzum, ihr haltet den Laden am Laufen. Das ist aber bei weitem noch nicht alles. Die politische Stimmung ist angespannt und so kommt es, dass ihr auch immer wieder Besuch von wichtigen Figuren der Politik und des Militärs erhaltet. So werdet ihr unweigerlich Teil des politischen Geschehens und allerlei Intrigen.

Entwickelt wird das Spiel von einem kleinen polnischen Studio namens Kraken Unleashed. Wenig überraschend sitzen dort ein paar Ex-CD Project Red Leute. Unter anderem Marcin Przybyłowicz, der Music Director. Erfahrung mit dem Setting ist also mehr als genug vorhanden.

Released werden soll das Spiel im Verlauf des nächsten Jahres für PC und Mac.

