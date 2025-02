Cross-Gen-Update für Nintendo Switch 2: Viele Fans haben gemischte Gefühle

Fans, zumindest auf der Nintendo Switch 2 Reddit Seite, haben „gemischte“ Gefühle bezüglich eines neuen Nintendo Switch 2 Spiele-Updates. Nicht nur das Launch-Lineup bleibt ein Geheimnis, sondern auch die Nintendo Switch 2-Spiele im Allgemeinen. Nur 8 Spiele wurden bestätigt und die meisten dieser Spiele sind unbedeutend. Zudem stammt nur eines dieser Games von dem Unternehmen selbst.

Mit anderen Worten: das Unternehmen hat in den nächsten Monaten eine Menge Spiele anzukündigen, beginnend am 2. April 2025 mit der ersten Nintendo Switch 2 Direct überhaupt. Einem neuen Zitat von Nintendo zufolge könnten diese Spiele jedoch nicht alles sein, was sich Fans erhoffen. Als die Switch 2017 auf den Markt kam, war sie der Nachfolger der Wii U, die für Nintendo ein katastrophaler kommerzieller Misserfolg war.

Damals gab es kaum Nachfrage nach Cross-Gen-Spielen, da kaum jemand eine Wii U besaß. Die Switch hingegen ist auf dem besten Weg, die meistverkaufte Videospielkonsole aller Zeiten zu werden. Es wird also noch eine Weile dauern, bis es mehr aktive Nintendo Switch 2-Nutzer als Switch-Nutzer gibt. Es wäre daher nicht überraschend, wenn Nintendos erstes Angebot Switch 2-Spielen viele Cross-Gen-Spiele enthalten würde.

In welche Richtung wird sich die Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 entwickeln?

Und genau das hat das Unternehmen kürzlich angedeutet. Präsident Shuntaro Furukawa hat kürzlich angekündigt, dass die Nintendo Switch weiterhin unterstützt wird, auch nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2, solange eine Nachfrage besteht. Dies lässt auf einige Cross-Gen-Spiele schließen, was erfreulich für Nutzer der alten Konsole, aber möglicherweise enttäuschend für frühe Käufer der neuen Konsole ist.

Die Reaktionen auf diese Nachricht sind gemischt: Auf der Switch 2 Reddit-Seite wird diskutiert, dass Nintendo ähnliche Maßnahmen in der Vergangenheit ergriffen hat und dass dies eine allgemeine PR-Meldung sein könnte, während einige Nutzer die Nachricht begrüßen, um Millionen von aktuellen Switch-Besitzern nicht auszuschließen.

In den Kommentaren zur Ankündigung äußert ein Nutzer die Hoffnung, dass die Cross-Gen-Veröffentlichungen nicht über einen Zeitraum von vier Jahren andauern werden, wie es bei PS4 und PS5 der Fall war. Ein anderer Nutzer weist darauf hin, dass nicht alle 150 Millionen Switch-Besitzer sofort auf den Nachfolger umsteigen können, und sieht die fortgesetzte Unterstützung daher positiv.

Quelle: reddit.com via u/StormSwitch