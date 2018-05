XSEED Games kündigte an, dass Corpse Party 2: Dead Patient im Herbst zu uns in den Westen kommen wird.

Der Albtraum kehrt fünf Jahre nach den Ereignissen von Corpse Party: Blood Drive zurück. Ayute Itou ist eine durchschnittliche Schülerin der Mittelschule, deren Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Sie erwarcht aus dem Koma und befindet sich in einem scheinbar verlassenen Krankenhaus namens „Amare Patriarcha Crucis“. Ayame erkennt, dass sie ohne Fluchtmittel eingesperrt ist und praktisch keine Erinnerungen an ihre Vergangenheit hat. Sie ist jedoch nicht ganz so allein wie sie zuerst denkt. Andere besetzen das mysteriöse Krankenhaus, aber ob sie Freund oder Feind sind, bleibt abzuwarten.

Die Story von Corpse Party 2: Dead Patient steht für sich alleine, Spieler müssen daher also keine der vorherigen Teile gespielt haben. Sie können das Game also ohne großes Vorwissen genießen und selbst einmal die fantastische Horrorreihe aus Japan austesten.