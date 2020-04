Corona-Krise: Sony startet Initiative “Play At Home” mit zwei kostenlosen Spielen und Unterstützungsfonds

Sony

Die Corona-Krise ist wohl an niemandem auf der Welt oder zumindest in Europa spurlos vorübergezogen. Sony startet jetzt die Initiative “Play At Home”, um Entwickler zu unterstützen und Gamern ein kleines Geschenk zu machen.

Sony Entertainment kündigte in einer Aussendung die Initiative “Play at Home” an. Diese wird vom 16. April bis zum 6. Mai existieren. Insbesondere will Sony all jenen danken, die zur Eindämmung der Krise beitragen.

Menschen auf der ganzen Welt tun das Richtige und bleiben zu Hause, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Wir sind allen sehr dankbar, die Abstand halten, und nehmen unsere Verantwortung als Home-Entertainment-Plattform ernst. Deshalb bitten wir unsere Community, die Sicherheit und die Notwendigkeit, zu Hause zu spielen, weiterhin zu unterstützen”, so der CEO von Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.

Initiative “Play At Home” stützt sich auf zwei Säulen

Die von Sony gegründete Initiative stützt sich auf zwei Säulen: Einerseits wird es aufgrund der “Herausforderungen und finanziellen Schwierigkeiten, denen viele kleinere Spielestudios gegenüberstehen” einen Unterstützungsfonds für kleine Entwickler in der Höhe von 10 Millionen US-Dollar geben. Die weiteren Informationen und Teilnahmekriterien werden noch bekanntgegeben.

Andererseits wird es von Sony für alle Gamer zwei kostenlose Spiele zum Downloaden geben (ACHTUNG! Nur im oben genannten Zeitraum der Initiative). Bei den Spielen handelt es sich um Knack 2 und Journey. Für User in Österreich und der Schweiz gibt es die Spiele Initiative Uncharted: The Nathan Drake Collection und Journey.

In Zeiten der räumlichen Distanz freuen sich Gaming-Fans über Momente der Erholung und den Spaß am Spiel. Wir bei Sony Interactive Entertainment sind stolz darauf, euch diese dringend benötigte Unterhaltung bieten zu können. Wir wissen, dass dies nur ein kleiner Schritt ist, und sind dankbar, dass wir unseren Spielern, communities und Partnern diese Unterstützung bieten können”, heißt es in der Aussendung von Sony abschließend.

Für alle, die sich wundern, dass das Herunterladen der Spiele aktuell ein wenig länger dauert: Dies ist der aktuellen Situation rund um den Coronavirus geschuldet. Sony weißt in der Aussendung explizit auf diesen Umstand hin.