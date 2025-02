CoD Warzone: Umstrittenes Feature wurde gestrichen – Es wurde auf die Spieler gehört!

Raven Software, einer der Entwickler von Black Ops 6, und Activision haben eine umstrittene Änderung an Call of Duty: Warzone zurückgenommen, nachdem es in sozialen Medien viel negatives Feedback von COD-Fans gegeben war. Dies ist nicht das erste Mal, dass die beiden Unternehmen Änderungen an Call of Duty: Warzone ankündigen oder umsetzen, nur um dann angesichts des überwältigenden negativen Feedbacks schnell wieder zurückzurudern und die Entscheidung rückgängig zu machen.

Diese Woche ist es wieder passiert. Genauer gesagt hat Raven Software bekannt gegeben, dass die zuvor angekündigte Änderung, die den Zugang zu wiederholten Loadout-Drops einschränken sollte, wieder entfernt wurde. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben: Diese Änderung, die Spieler von Warzone daran hinderte, denselben Loadout-Drop zu erhalten, den sie zuvor nach ihrem Tod erhalten hatten, war Teil einer neuen Welle von Änderungen, die darauf abzielte, „Cheese-Mechanismen“ zu bekämpfen, die von Spielern ausgenutzt wurden.

Entwickler von Warzone scheinen auf die Meinung der Spieler zu hören

Man sollte also meinen, dass die Änderung, wenn sie auf diese Weise präsentiert wird, positiv aufgenommen wird, aber das ist nicht der Fall, und deshalb wird sie nicht mehr durchgeführt. „Wir hören euch“, schreibt Raven Software auf der Social-Media-Plattform X. „Die zuvor angekündigte Änderung, den Zugang zu wiederholten Loadout-Drops nach dem Tod einzuschränken, wurde aus Season 02 Reloaded entfernt. Wir freuen uns darauf, euch alle morgen spielen zu sehen!“.

Es ist offensichtlich, dass Raven Software plant, in Zukunft mit einem anderen Ansatz an diesen Teil des Spiels heranzugehen. Allerdings wurde dazu noch nichts offiziell angekündigt, und es gibt keine Garantie dafür. In der Zwischenzeit sind die Fans jedoch zufrieden. Ein Fan kommentierte: „Ich bin froh, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr die Entwickler wieder konsultieren könnt, damit so etwas nicht noch einmal passiert.

Jeder in diesem Gespräch hätte euch gesagt, dass ihr diese Änderung oder den Gedanken daran niemals öffentlich machen solltet.“ Ein anderer Fan fügte hinzu: „Danke. Ansonsten scheinen die Änderungen positiv zu sein. Ich freue mich auf das Spiel.“.

