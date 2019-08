Nachdem Nightdive Studios Turok 2: Seeds of Evil auf dem Nintendo Switch veröffentlicht hat, müssen wir uns fragen, welche anderen Retro-Klassiker das in den USA ansässige Studio für das System plant.

Wenn ein Tweet des CEO des Studios nicht mehr zu übersehen ist, könnte es sich um das Action-Adventure-Spiel Shadow Man aus dem Jahr 1999 handeln. Hier ist sein Austausch mit einem Fan auf Twitter:

Thank for your kind words, Shadow Man on Switch is possible!

— Stephen Kick (@pripyatbeast) August 17, 2019