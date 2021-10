Castlevania: Grimoire of Souls – Update zu Halloween!

Castlevania: Grimoire of Souls

Bereits ein Monat nach Release erhält Castlevania: Grimoire of Souls ein Update. Dieses kommt als Halloween-Geschenk an die Fans des Spiels!

Gespenstig gute Extras – Neue Aufträge & Belohnungen

Neue Halloween-basierte Level werden dem Auftragsmodus von Grimoire of Souls hinzugefügt. In diesen Level erstellen Spieler eine Gruppe aus bis zu fünf Charakteren mit dem Ziel, die höchste Ebene zu erreichen. Während eines Durchgangs werden die HP- und MP-Werte der Charaktere zwischen den Ebenen übertragen, sodass eine besondere Herausforderung entsteht. Daher ist es wichtig, die Ebenen-Art, die Level-Attribute sowie die übrigen HP und MP der Charaktere im Blick zu behalten und somit eine passende Strategie zur Verwendung der Charaktere aufzustellen. Jede Ebene bietet bei Komplettierung mehr Münzen als die vorherige. Diese Auftragslevel sind zwar eine Neuerung des Halloween-Updates, allerdings sind sie nicht zeitlich begrenzt, sondern permanent verfügbar.

Zudem sind nun besondere Halloween-Münzen in Grimoire of Souls erhältlich, welche für diverse Belohnungen wie Skins, Waffen und Rüstungen eingetauscht werden können. Mit diesen Skins und Accessoires wird die Halloween-Saison ideal eingeläutet.

Ab dem 22. Oktober bis zum 15. November verleiht Grimoire of Souls einen exklusiven Login-Bonus, der den ersten Teil einer jährlichen Login-Kampagne darstellt. Wird das Spiel in diesem Zeitraum gestartet, werden Spielern insgesamt 14 weitere Belohnungen beschert. Spieler, die sich in diesem Zeitraum 14-mal einloggen, erhalten somit alle Belohnungen.

Castlevania: Grimoire of Souls – Exklusiv auf Apple Arcarde

Dieses Update steht Abonnenten von Apple Arcade ab sofort ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Apple Arcade ist der von Apple gestartete Abo-Service, der unlimitierten Zugang zu einer wachsenden Sammlung von über 200 Spielen bietet – inklusive neuer Veröffentlichungen, Award-prämierten Spielen und beliebten Favoriten aus dem App Store, die ohne Werbung oder In-App-Käufe verfügbar sind.

Castlevania: Grimoire of Souls bietet den Fans die klassische 2D-Action und darüber hinaus eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich mit den fünf spielbaren Charakteren und ihren ganz eigenen, einzigartigen Fähigkeiten durch die insgesamt 60 Stages zu kämpfen. Die Spieler haben dabei die Auswahl zwischen Alucard, vor allem bekannt aus Castlevania: Symphony of the Night, Simon Belmont aus dem ersten Castlevania, Maria Renard aus Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin aus Castlevania: Portrait of Ruin sowie Shanoa aus Castlevania: Order of Ecclesia.