Capcom kündigt kommende Showcase an

Als Anfang 2022 bekannt wurde, dass die E3 dieses Jahr weder als digitales noch als physisches Event stattfinden würde, waren viele Spieler etwas enttäuscht. Da die E3 eines der größten Showcases des Jahres war, fragten sich die Fans, woher ihre Gaming-News und Enthüllungen jetzt kommen würden. Nach dem Verlust der E3 haben mehrere Spielefirmen bekannt gegeben, dass sie im Juni Veranstaltungen abhalten werden, um neue Titel vorzustellen und Spiele zu zeigen, die sich bereits in der Entwicklung befinden. Xbox und Bethesda werden zum Beispiel am 14. Juni ein Showcase haben und jetzt enthüllt Capcom seine Pläne für ein ähnliches Event.

Der Capcom Showcase wurde erstmals über Twitter-Unternehmensseite enthüllt. Das per Livestream übertragene digitale Event beginnt am 13. Juni um 15:00 Uhr PT und bringt den Fans neue Informationen zu Capcoms Titeln. Die Veranstaltung soll etwa 35 Minuten dauern, was sie etwas länger als Sonys jüngste State of Play-Präsentation macht, aber kürzer als die geplante Länge des Xbox- und Bethesda-Showcase, das satte 90 Minuten dauern könnte. Es gibt auch den erweiterten Showcase, der danach kommt und den Fans noch tiefere Einblicke gibt.

Capcom verspricht auch tiefgreifende Updates zu bereits angekündigten Spielen wie Street Fighter 6. In Anbetracht der Tatsache, dass bei Sonys oben erwähnter State of Play-Präsentation bereits ein Gameplay-Trailer für Street Fighter 6 enthüllt wurde, werden Fans wahrscheinlich auf einen genaueren Blick der Spielweise hoffen können.

Introducing the #CapcomShowcase, a new livestreamed digital event bringing you the latest #Capcom game information. Tune in on June 13, 3pm PT for around 35 minutes of news and in-depth updates on previously announced Capcom titles.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 7, 2022