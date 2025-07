Capcom deutet Zukunft von Mega Man an – neue Spiele möglich?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Seit dem letzten großen Serienteil Mega Man 11 aus dem Jahr 2018 warten Fans der traditionsreichen Jump ’n‘-Run-Reihe sehnsüchtig auf Nachschub. Abgesehen von Neuveröffentlichungen und Retro-Collections ist es still geworden um den blauen Helden, doch das könnte sich ändern.

Beim 46. ordentlichen Aktionärstreffen von Capcom kam die Sprache im Q&A-Teil (in Englisch, PDF) auf genau dieses Thema. Ein Aktionär fragte nach konkreten Plänen für die Mega Man-Reihe. Die Antwort von Capcom war zwar zurückhaltend, ließ aber Raum für Spekulationen.

Der japanische Videospiele-Hersteller sagte gegenüber Aktionären: „Die Mega-Man-Serie gehört zu unseren wichtigsten Marken, und wir prüfen fortlaufend Möglichkeiten, sie weiterzuentwickeln. Derzeit können wir jedoch keine weiteren Informationen bekannt geben.“

Mega Man-Merchandise läuft, besonders im Ausland

Eine weitere Frage betraf die Einnahmen durch Mega Man-Merchandise. Auch hier blieb Capcom bei konkreten Zahlen vage, gab aber interessante Einblicke: „Wir veröffentlichen keine Einzelzahlen pro Marke, aber wir erhalten besonders viele Anfragen zur Mega Man-Serie aus dem Ausland. Wir wollen diesen Bereich weiter ausbauen.“

Diese Aussage bestätigt nicht nur das internationale Interesse an der Marke, sondern unterstreicht auch das kommerzielle Potenzial abseits von Videospielen.

Schon vor fast zwei Jahren äußerte sich Capcom ähnlich kryptisch. Damals hieß es, man überlege, wie man mit neuen Serienteilen umgehen wolle. Auch wenn bis jetzt keine Ankündigung erfolgt ist, zeigt die wiederholte Betonung der Markenrelevanz, dass Mega Man intern nicht abgeschrieben wurde.

Fan-Hoffnung bleibt, aber ohne Versprechen für die Zukunft

Fans dürfen sich also weiterhin Hoffnungen machen, dass Capcom an einem neuen Mega Man-Spiel arbeitet. Offiziell bestätigt ist allerdings nichts. Dass die Marke als „eine der wichtigsten IPs“ bezeichnet wird, zeigt jedoch, dass sie in der langfristigen Strategie des Unternehmens weiterhin eine Rolle spielt.

Die Mega Man-Hauptreihe begann 1987 auf dem NES mit dem ersten Spiel, einem revolutionären Action-Plattformer, der durch präzises Gameplay und das damals innovative System, Boss-Fähigkeiten zu übernehmen, Kultstatus erreichte. Mit Mega Man 2 (1988) festigten die Japaner den Erfolg der Reihe: Es gilt bis heute als einer der besten Titel der NES-Ära. Es folgten Teil 3 bis 6, alle für das NES, wobei Teil 3 mit der Einführung von Rush und Proto Man besonders hervorstach.

Der Sprung auf 16-Bit erfolgte 1995 mit Mega Man 7 auf dem SNES, gefolgt vom grafisch aufwendigeren Mega Man 8 (1996) auf PlayStation und SEGA Saturn. Danach folgte eine lange Pause. Erst 2008 erschien der neunte Teil, einem Retro-Revival im 8-Bit-Stil, das weltweit für Begeisterung sorgte. Zwei Jahre später setzte Mega Man 10 dort fort.

Erst 2018 erschien mit Mega Man 11 ein neuer Serienteil mit moderner Grafik, innovativer „Double Gear“-Mechanik und klassischem Gameplay. Es war ein klares Zeichen, dass Capcom die Reihe nicht vergessen hat, doch bis heute warten Fans auf eine Ankündigung von Mega Man 12.

