Call of Duty: Warzone – Neues Update nerft beliebte Waffen

BDas neueste Update für Call of Duty: Warzone schwächt mehrere Waffen, die in Season 4 an der Spitze der Meta standen, darunter die beliebte Maschinenpistole Superi 46. Dieses Balancing-Update kommt nur eine Woche nach dem Start von Call of Duty: Warzone Season 4 Reloaded am 26. Juni. Weitere Updates werden in den kommenden Wochen erwartet. Entwickler Activision aktualisiert den Battle-Royale-Titel weiterhin mit neuen Maps, Waffen und zeitlich begrenzten Events, die für alle Spieler kostenlos sind. Bald werden unter anderem 120-Spieler-Lobbys im Spiel verfügbar sein. In der letzten Season 4 Reloaded konnten Fans die Detonation einer gefährlichen DNA-Bombe im Popov-Kraftwerk in Uruguay miterleben.

In den zeitlich begrenzten „Mutation-Resurgence“-Modi von Season 4 Reloaded können Spieler bei der Erkundung des Schauplatzes „Redacted“ verschiedene Waffen entdecken. Es kann jedoch sein, dass die Spieler ihr Arsenal anpassen müssen. Einige Waffen wurden abgeschwächt, um mit anderen Waffen im Spiel konkurrenzfähig und fair zu bleiben. Activision hat am Dienstag, den 2. Juli, ein neues Warzone-Update veröffentlicht. Es enthält eine Liste von Korrekturen und Verbesserungen für die beliebten Sturmgewehre Kastov 762 und Kastov 545, die Maschinenpistolen Superi 46 und FJX Horus sowie das Scharfschützengewehr Kar98k. Zuerst wurden die Kastov Sturmgewehre aus Modern Warfare 2 mit einem Bugfix versehen. Dieser korrigiert das Eisenvisier und die falsch ausgerichtete Optik nach der Ausrüstung mit dem JAK Requiem Conversion Kit.

SUPERI 46 AND KAR98K NERFED
Superi 46

• Lower Torso, Lower Arm and Hand damage modifiers decreased from 1.3 to 1.1
Kar98k

• Arm, Leg and Lower torso modifiers ALL decreased to .95x

Neustes Update für Call of Duty: Warzone schwächt beliebte Waffen ab

Eine ähnliche Korrektur wurde für das JAK Scimitar Kit des FJX Horus SMG im Spiel vorgenommen. Außerdem wurde das Superi 46 SMG in Season 4 an den Modifikatoren für die Hand, den unteren Torso und den Arm deutlich verbessert. Die Schadensmodifikatoren wurden von 1,3x auf 1,1x reduziert. Die Schadensmodifikatoren für Arm, Bein und Unterkörper der Kar98k wurden ebenfalls auf 0,95x reduziert. Die Korrekturen für die Waffen Kastov 762, Kastov 545 und FJX Horus wurden auch auf Modern Warfare 3 angewendet. Das bedeutet, dass Warzone-Spieler, die ebenfalls Modern Warfare 3 spielen, die gleiche Waffenleistung erwarten können. Es wird jedoch erwartet, dass die Reclaimer 18 Schrotflinte von Warzone in beiden Titeln weiterhin die Meta anführt.

Die Warzone-Meta wird sich in den verbleibenden Teilen von Season 4 Reloaded natürlich noch weiter entwickeln. Weitere Balance-Updates werden in Season 5 und darüber hinaus erwartet, wenn verschiedene neue Waffen eingeführt werden. Darüber hinaus haben Activision und Treyarch bestätigt, dass der Support für Warzone auch bestehen bleibt, wenn Call of Duty: Black Ops 6 im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wird. Weitere Details zur Zukunft von Warzone werden auf dem kommenden Call-of-Duty-NEXT-Event im August diesen Jahres bekannt gegeben. Dort wird es auch viele neue und bisher unbekannte Informationen zu Call of Duty: Black Ops 6 geben.