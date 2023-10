Call of Duty MW3-Beta: PlayStation-Cheater erreichen neue Dimension!

Die Vorfreude auf das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 ist gleich einmal getrübt, nachdem PlayStation-Cheater ihr Unwesen treiben...

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Manche freuen sich auf Weihnachten, andere auf ein neues Call of Duty. Die Vorfreude auf Modern Warfare 3 ist groß, immerhin locken die Entwickler mit Remaster-Maps aus früheren Spielen. Und die Open Beta lockt gerade. Leider gibt es einige, die diese Vorfreude mit fragwürdigen Methoden trüben. Diesmal haben Cheater auf PS4 und PS5 teure und ungewöhnliche Wege gewählt, um das Spiel zu terrorisieren! So schlimm ist es mit den MW3 Beta-Cheatern.

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 3 ist in vollem Gange und zieht Spieler weltweit in ihren Bann. In den ersten Tagen haben jedoch nur PS5- und PS4-Besitzer das Privileg, den Shooter zu testen. Doch selbst diese Exklusivität konnte die Cheater nicht davon abhalten, kreative und kostspielige Wege zu finden, um wie auf dem PC in das neue Call of Duty einzubrechen.

MW3: Beta-Cheater von den PlayStation-Konsolen? Wie funktioniert das?

Die Tatsache, dass Cheater bereits in der Open Beta von Modern Warfare 3 ihr Unwesen treiben, ist bemerkenswert, besonders auf PS5/PS4. Obwohl dies ein langjähriges Problem ist, dem der Publisher gezielt den Kampf angesagt hat, ist es doch ungewöhnlich, dies auf den geschlossenen Ökosystemen der PlayStation-Familie zu sehen.

In der MW3 Beta geht es nicht um “legale” Cheats wie Chronus oder Xim, die einen Controller vortäuschen, während tatsächlich eine präzise Maus mit zusätzlichem Aim Assist verwendet wird oder der Rückstoß vollständig eliminiert wird. Hier sprechen wir von Wallhacks, Schüssen durch Wände und Zielen auf unsichtbare Spieler. Quasi das volle Premium-Cheater-Programm. Eigentlich fehlt nur noch eine “Nuke” zu Beginn, ohne Kills. Ein passendes Video hat CharlieIntel auf X, vormals Twitter, hochgeladen:

Looks like players who have jailbroken PS4s are using hacks/cheats in Modern Warfare 3 beta pic.twitter.com/eBZjuD4Xuq — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 8, 2023

Kann man auf PS5/PS4 überhaupt betrügen?

Ja sicher, sonst wäre es nicht möglich, wie aktuell gezeigt wird. Dabei greifen die Cheater zu durchaus unüblichen Methoden. Zuerst wurde vermutet, dass sich es um gecrackte PS4-Konsolen handelt. Doch im Fall der MW3 Beta handelt es sich wohl Devkit-PlayStation-Konsolen. Diese speziellen Modelle sind normalerweise Videospiele-Entwicklern vorbehalten, die mehr Zugänge ins PlayStation-System haben. Allerdings können diese auch für Cheater durchaus interessant sein, wie man jetzt merkt.

Die erste Phase der Beta endet heute, für alle PlayStation-Spieler. Ab dem 12. Oktober dürfen dann alle Vorbesteller die Beta von Modern Warfare 3 testen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Es handelt sich dabei um eine direkte Fortsetzung von Modern Warfare 2. In der Kampagne sehen wir also wieder die Task Force 141 mit Captain Price, Soap MacTavish, usw. Der Multiplayer-Modus bringt zum Start 16 Maps auf dem originalen Modern Warfare 2 (2009).