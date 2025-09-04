Call of Duty: Black Ops 7 bestätigt – vier Gunfight-Maps zum Start

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Activision hat die ersten Details zu den Gunfight-Maps in Call of Duty: Black Ops 7 bestätigt. Wie Design Director Matt Scronce von Treyarch verriet, wird es zum Release am 14. November 2025 insgesamt vier kleinere „Strike Maps“ geben. Diese eignen sich besonders für intensive 2v2- und 3v3-Modi wie Gunfight und Face Off, können aber auch für schnelle 6v6-Matches eingesetzt werden.

Damit setzt Black Ops 7 die Tradition von Black Ops 6 fort, das ebenfalls mit vier Strike Maps startete. Fans dürfen sich zudem darauf freuen, dass nach dem Launch weitere kleine Arenen hinzukommen, darunter auch „ehemalige Favoriten“ aus früheren Spielen.

Mehr als nur klassische Modi

Black Ops 7 bringt nicht nur neue Karten, sondern auch spannende Experimente in allen drei Kernbereichen:

Kampagne: Erstmals können bis zu vier Spieler gemeinsam die Story erleben. Besonders kontrovers ist die finale „Endgame“-Mission, die angeblich 32 Spieler in einer offenen Map zusammenführt.

Erstmals können bis zu vier Spieler gemeinsam die Story erleben. Besonders kontrovers ist die finale „Endgame“-Mission, die angeblich 32 Spieler in einer offenen Map zusammenführt. Zombies: Hier soll es Karten geben, die stark an das beliebte TranZit aus Black Ops 2 erinnern, inklusive chaotischem Bus-Trip durch mehrere Areale.

Hier soll es Karten geben, die stark an das beliebte TranZit aus Black Ops 2 erinnern, inklusive chaotischem Bus-Trip durch mehrere Areale. Multiplayer: Neben Klassikern wie Team Deathmatch oder Kill Confirmed geht es vor allem um Map-Designs und neue Features. Die kleinen Strike Maps sollen wieder für schnelle Matches sorgen.

Damit wird deutlich: Treyarch versucht, sowohl Nostalgie als auch frische Ideen unterzubringen.

Call of Duty: Warum kleine Maps so beliebt sind

Seit Jahren gehören Mini-Karten wie Shipment oder Nuketown zu den Kult-Maps der Serie. Auch die jüngeren Teile setzten immer stärker auf solche kleinen, chaotischen Schlachtfelder. Sie sind beliebt, weil sie schnelle Action bieten, in denen Matches schon nach wenigen Sekunden Fahrt aufnehmen.

Black Ops 6 brachte etwa Bullet, Lifeline und Stakeout, während Modern Warfare 3 Post-Launch-Maps wie Meat und Stash House einführte. Dass Black Ops 7 erneut auf dieses Konzept setzt, überrascht also niemanden. Es passt perfekt zum Tempo, das viele Spielerinnen und Spieler schätzen.

Launch und Roadmap

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Windows PC. Genau wie Black Ops 6 wird es direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Vorher dürfen Fans gespannt auf das Call of Duty Next-Event am 30. September blicken. Dort soll das vollständige Multiplayer-Angebot enthüllt werden. Wahrscheinlich auch mit ersten Gameplay-Eindrücken der vier Strike Maps.

Für viele Spieler ist klar: Black Ops 7 wird nicht nur wegen seines futuristischen Settings nach Black Ops 2 spannend, sondern auch wegen der Mischung aus Nostalgie, neuen Spielideen und den beliebten Gunfight-Schlachten.

