Call of Duty: Black Ops 7 – Preis und Editionen vor Gamescom-Enthüllung geleakt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Leak enthüllt Preise und Release kurz vor Gamescom 2025: Nur wenige Tage vor der großen Enthüllung in Köln gibt es neue Details zu Call of Duty: Black Ops 7. Der bekannte Insider billbil_kun hat die entscheidenden Infos vorab veröffentlicht – darunter Preise, Editionen. Der Release-Termin wurde bereits vor einigen Tagen geleakt. Damit wissen Fans schon jetzt, was sie zum Start am 14. November 2025 erwartet.

Das brisanteste Detail: Der neue Black Ops-Teil soll nicht für alle Plattformen erscheinen. Wie der Insider berichtet, wird die kommende Nintendo Switch 2 zum Release nicht unterstützt. Damit bricht Activision mit der Erwartung vieler Spieler, die gehofft hatten, den Blockbuster auch „mobil“ zocken zu können.

Werbung

Black Ops 7: Preise und Editionen im Überblick

Laut Leak wird es zum Launch zwei Hauptversionen geben:

Standard Edition : 79,99 €

: 79,99 € Weapons Chest Edition (Vault Edition): 109,99 €

Damit folgt Call of Duty: Black Ops 7 dem bekannten Preismodell der letzten Jahre, wie Dealabs.com zuerst berichtete. Überraschend ist, dass Activision nicht auf den höheren Preis setzt, den Microsoft zeitweise für AAA-Titel testen wollte. Nach Fan-Kritik wurde diese Strategie verworfen – und BO7 bleibt damit im üblichen Rahmen.

Physische Versionen bestätigt

Ein weiterer spannender Punkt: Im Gegensatz zu Spielen wie Ninja Gaiden 4 oder The Outer Worlds 2, die zum Start keine Disc-Fassung für Xbox erhielten, erscheint Black Ops 7 tatsächlich als physische Version. Spieler können sich den Titel mit Disc für Xbox Series, Xbox One, PS4 und PS5 ins Regal stellen. Gerade Sammler und Fans klassischer Retail-Ausgaben dürfen aufatmen. Neben der Standardversion wird auch die Weapons Chest Edition als physische Ausgabe angeboten.

Werbung

Ab wann kann Black Ops 7 vorbestellt werden? Die Vorbestellungen sollen bereits am 20. August 2025 beginnen, also nur einen Tag nach der Enthüllung auf der Gamescom. Besonders spannend: Auch physische Editionen werden direkt bestellbar sein. Wer sicher gehen will, sollte schnell zugreifen, da Sondereditionen erfahrungsgemäß rasch vergriffen sind.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Gamescom 2025: Das große Reveal

Bislang hat Activision nur einen CG-Trailer gezeigt, in dem die Schauspieler Milo Ventimiglia und Kiernan Shipka vorgestellt wurden. Auf der Gamescom 2025 soll nun endlich Gameplay folgen. Xbox verspricht „epische Wendungen, Entwickler-Infos und den Beginn eines neuen Kapitels in der Black Ops-Reihe“.

Ob dabei zuerst die Kampagne, der Multiplayer oder der beliebte Zombies-Modus im Fokus steht, bleibt offen. Klar ist nur: Die Erwartungen sind – wie immer – riesig. Angeblich soll es rund 16 Multiplayer-Maps zum Start geben. 13 davon neu und 3 klassische Karten.

Call of Duty: Black Ops 7 soll angeblich am 14. November 2025 für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One erscheinen.

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Wann erscheint Call of Duty: Black Ops 7?

Am 14. November 2025, laut verschiedenen Insidern, die bereits in der Vergangenheit richtig gelegen haben.

Am 14. November 2025, laut verschiedenen Insidern, die bereits in der Vergangenheit richtig gelegen haben. Wie viel kostet Black Ops 7?

Die Standard Edition kostet 79,99 €, die Weapons Chest Edition 109,99 €.

Die Standard Edition kostet 79,99 €, die Weapons Chest Edition 109,99 €. Gibt es physische Versionen mit Disc?

Ja, für Xbox Series, Xbox One, PS4 und PS5.

Ja, für Xbox Series, Xbox One, PS4 und PS5. Wann starten die Vorbestellungen?

Am 20. August 2025, wenige Stunden nach der Opening Night Live der Gamescom.

Am 20. August 2025, wenige Stunden nach der Opening Night Live der Gamescom. Kommt Black Ops 7 für die Nintendo Switch 2?

Zum Launch nicht. Laut Leak wird die Plattform übersprungen.

Zum Launch nicht. Laut Leak wird die Plattform übersprungen. Wie viele Multiplayer-Maps soll es zum Launch von Black Ops 7 geben?

Angeblich soll es rund 16 Multiplayer-Maps zum Start geben. 13 davon neu und 3 klassische Karten.

Nicht verpassen!