DailyGame
DailyGame - Gaming News - Call of Duty: Black Ops 7 – Preis und Editionen vor Gamescom-Enthüllung geleakt
ca. 3 Min lesen
Leak vor Enthüllung

Call of Duty: Black Ops 7 – Preis und Editionen vor Gamescom-Enthüllung geleakt

Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025. Ein Leak verrät Preise, Editionen, physische Versionen und Vorbesteller-Start.

Call of Duty: Black Ops 7 – Preis und Editionen vor Gamescom-Enthüllung geleakt
Passend zum Thema
Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision
Artikel von Markus +

Leak enthüllt Preise und Release kurz vor Gamescom 2025: Nur wenige Tage vor der großen Enthüllung in Köln gibt es neue Details zu Call of Duty: Black Ops 7. Der bekannte Insider billbil_kun hat die entscheidenden Infos vorab veröffentlicht – darunter Preise, Editionen. Der Release-Termin wurde bereits vor einigen Tagen geleakt. Damit wissen Fans schon jetzt, was sie zum Start am 14. November 2025 erwartet.

Das brisanteste Detail: Der neue Black Ops-Teil soll nicht für alle Plattformen erscheinen. Wie der Insider berichtet, wird die kommende Nintendo Switch 2 zum Release nicht unterstützt. Damit bricht Activision mit der Erwartung vieler Spieler, die gehofft hatten, den Blockbuster auch „mobil“ zocken zu können.

Werbung

Black Ops 7: Preise und Editionen im Überblick

Laut Leak wird es zum Launch zwei Hauptversionen geben:

  • Standard Edition: 79,99 €
  • Weapons Chest Edition (Vault Edition): 109,99 €

Damit folgt Call of Duty: Black Ops 7 dem bekannten Preismodell der letzten Jahre, wie Dealabs.com zuerst berichtete. Überraschend ist, dass Activision nicht auf den höheren Preis setzt, den Microsoft zeitweise für AAA-Titel testen wollte. Nach Fan-Kritik wurde diese Strategie verworfen – und BO7 bleibt damit im üblichen Rahmen.

Physische Versionen bestätigt

Ein weiterer spannender Punkt: Im Gegensatz zu Spielen wie Ninja Gaiden 4 oder The Outer Worlds 2, die zum Start keine Disc-Fassung für Xbox erhielten, erscheint Black Ops 7 tatsächlich als physische Version. Spieler können sich den Titel mit Disc für Xbox Series, Xbox One, PS4 und PS5 ins Regal stellen. Gerade Sammler und Fans klassischer Retail-Ausgaben dürfen aufatmen. Neben der Standardversion wird auch die Weapons Chest Edition als physische Ausgabe angeboten.

Werbung

Ab wann kann Black Ops 7 vorbestellt werden? Die Vorbestellungen sollen bereits am 20. August 2025 beginnen, also nur einen Tag nach der Enthüllung auf der Gamescom. Besonders spannend: Auch physische Editionen werden direkt bestellbar sein. Wer sicher gehen will, sollte schnell zugreifen, da Sondereditionen erfahrungsgemäß rasch vergriffen sind.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Gamescom 2025: Das große Reveal

Bislang hat Activision nur einen CG-Trailer gezeigt, in dem die Schauspieler Milo Ventimiglia und Kiernan Shipka vorgestellt wurden. Auf der Gamescom 2025 soll nun endlich Gameplay folgen. Xbox verspricht „epische Wendungen, Entwickler-Infos und den Beginn eines neuen Kapitels in der Black Ops-Reihe“.

Ob dabei zuerst die Kampagne, der Multiplayer oder der beliebte Zombies-Modus im Fokus steht, bleibt offen. Klar ist nur: Die Erwartungen sind – wie immer – riesig. Angeblich soll es rund 16 Multiplayer-Maps zum Start geben. 13 davon neu und 3 klassische Karten.

Call of Duty: Black Ops 7 soll angeblich am 14. November 2025 für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One erscheinen.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Wann erscheint Call of Duty: Black Ops 7?
    Am 14. November 2025, laut verschiedenen Insidern, die bereits in der Vergangenheit richtig gelegen haben.
  • Wie viel kostet Black Ops 7?
    Die Standard Edition kostet 79,99 €, die Weapons Chest Edition 109,99 €.
  • Gibt es physische Versionen mit Disc?
    Ja, für Xbox Series, Xbox One, PS4 und PS5.
  • Wann starten die Vorbestellungen?
    Am 20. August 2025, wenige Stunden nach der Opening Night Live der Gamescom.
  • Kommt Black Ops 7 für die Nintendo Switch 2?
    Zum Launch nicht. Laut Leak wird die Plattform übersprungen.
  • Wie viele Multiplayer-Maps soll es zum Launch von Black Ops 7 geben?
    Angeblich soll es rund 16 Multiplayer-Maps zum Start geben. 13 davon neu und 3 klassische Karten.

Nicht verpassen!

Mehr zum Titel

Call of Duty

Mehr dazu...

Die größte Shooter-Serie dieser Welt. Call of Duty startete 2003 im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel wurde von Infinity Ward entwickelt. Neben den linearen Einzelspieler-Kampagnen bilden die verschiedenen Mehrspieler-Optionen einen Hauptschwerpunkt der Reihe. Vor allem der Zombie-Modus kommt gut bei den CoD-Fans an. Mit Warzone (Battle Royale) erschien das erste Free-2-Play-Spiel für PC und Konsolen. 2023 wird Modern Warfare 3 erscheinen.

Publisher: ActivisionSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

Mehr entdecken

Neu für dich!