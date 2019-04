Share on Facebook

Wie wir am 1. April berichtet haben hat der offizielle Borderlands-Account auf Twitter das Releasedatum für Borderlands 3 für den 13. September 2019 angekündigt, jedoch gleich wieder den Tweet gelöscht. Daher dachten wir schon an ein „High-Level-Trolling“ vom Feinsten. Dem war anscheinend nicht so.

Tatsächlich wird Borderlands 3 am 13. September erscheinen für PC (über den Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One. Wie Gearbox sagte werde die PC-Version im April 2020 auch auf „anderen Storefronts“ erscheinen. Also dürfen fix eingefahrene Steam-User auch darauf hoffen.

Der Entwickler enthüllte neben den Releasedaten auch über die Hauptschurken im Spiel. Das wären zum Beispiel die Calypso-Zwillinge, die auf der Suche nach Banditen-Clans sind. Moze, Amara, FL4K und Zane sind die vier neuen Vault Hunter. Wie erwartet ist jeder Charakter auch eine eigene Klasse mit einem einzigartigen Spielstil und Fähigkeiten.

Die Klassen in Borderlands 3

Moze ist der Kanonier, der in der Lage ist, einen Mech namens Iron Bear zu rufen. Die Sirene ist diesmal Amara, zu deren Kräften ätherische Fäuste gehören – wie im Trailer zu sehen ist. FL4K und Zane sind möglicherweise die interessantesten. FL4K ist eine neue Beastmaster-Klasse, die wilde Bestien zähmen und sie im Kampf einsetzen kann. Zane ist eine Operative – im Grunde die Borderlands-Version von Batman. Als solches verlässt er sich stark auf Gadgets und Schleichangriffe.

Nahtloser Koop-Modus

Der nahtlose Koop von Borderlands kehrt zurück, mit einem großen Upgrade in Borderlands 3. Das Spiel skaliert die Gegner automatisch auf / ab dem Level jedes Spielers. Mit anderen Worten, jeder kann an jedem Spiel teilnehmen, unabhängig von Stufe oder Missionsfortschritt.

Hier der neue Ankündigungs-Trailer zu Borderlands 3: