Blade Runner x Fortnite: Der Sci-Fi-Klassiker könnte bald ins Spiel kommen

Fortnite überrascht mal wieder mit einer möglichen spektakulären Kollaboration: Gerüchten zufolge wird der Sci-Fi-Klassiker Blade Runner bald seinen Weg ins Spiel finden. Doch was bedeutet das?

Was steckt hinter dem Leak? Der bekannte Leaker NatPalo sorgte auf X.com für Aufsehen, als er ankündigte, dass Blade Runner bald in Fortnite erscheinen wird. Obwohl nicht genau spezifiziert wurde, ob es sich um den Originalfilm von 1982 oder Blade Runner 2049 handelt, deutet ein veröffentlichtes Bild stark auf den neueren Film aus dem Jahr 2017 hin. Der zuverlässige Fortnite-Leaker HYPEX bestätigte später, dass die Zusammenarbeit wohl auf Blade Runner 2049 basieren wird.

Blade Runner x Fortnite: Welche Skins könnte es geben?

Fans spekulieren bereits eifrig über mögliche Skins. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Officer K (in Blade Runner 2049 von Ryan Gosling gespielt) und Joi (Ana de Armas). Natürlich darf auch Harrison Fords legendärer Deckard nicht fehlen – und viele hoffen auf einen Look, der an den Stil des Originals von 1982 erinnert. Das würde allerdings gegen den Leak von HYPEX sprechen.

A ‚BLADE RUNNER 2049 x FORTNITE‘ COLLAB IS RUMORED TO BE IN THE WORKS 🔥 [VIA @NotPaloleaks] pic.twitter.com/uYtdIEzAKs — HYPEX (@HYPEX) 25. Januar 2025

Warum gerade dieser Sci-Fi-Film? Obwohl Blade Runner 2049 finanziell hinter den Erwartungen zurückblieb, hat der Film Kultstatus erreicht. Die dystopische Atmosphäre, ikonische Charaktere und beeindruckenden Visuals passen perfekt zur vielfältigen Fortnite-Welt. Mit bisherigen Crossover-Events, die von Marvel und DC bis zu Ariana Grande reichen, beweist Fortnite erneut, dass keine Popkultur zu groß – oder zu speziell – für das Spiel ist.

Ein genaues Release-Datum für das Fortnite-Crossover von Blade Runner gibt es aktuell noch nicht. Fans hoffen auf einen Launch im Rahmen von Fortnite Chapter 6 Season 1. Neben Blade Runner wurden übrigens auch Skins aus Kaiju No. 8 und sogar „Hank Hill“ aus King of the Hill geleakt. Nach dem Godzilla-Crossover überrascht eigentlich nichts mehr.

Fortnite ist für jede aktuelle Plattform verfügbar. Für Creator gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten. Epic enthüllte wieviel Geld mit dem Kreativ-Modus von Fortnite möglich ist.