Fortnite X Godzilla: Epic erhöht die Spawnrate auf 100%

Spieler waren begeistert von der Godzilla-Kollaboration in Fortnite, die die Verwandlung in das legendäre Monster ermöglichte. Seit dem 17. Januar 2025 können Spieler durch ein zufällig erscheinendes Portal auf der Battle-Royale-Insel sich in Godzilla verwandeln und Fähigkeiten wie ein gewaltiges Brüllen, einen mächtigen Stampfer und einen tödlichen Hitzestrahl erhalten. Jedoch war dies nicht jedem Spieler gegönnt, da die anfängliche Spawnrate nur bei 20 % lag.

Nach Beschwerden wurde sie auf 40 % erhöht. Epic Games reagierte weiter auf die wachsende Frustration, indem sie das Monster für das Wochenende in jedem Spiel auftauchen ließen und seine Gesundheit um 90 % erhöhten. Die Reaktionen der Spieler reichten von Aufregung bis Frustration, da es vor dem Buff schwer war, die Bestie zu besiegen. Die Anpassungen der Godzilla-Kollaboration in Fortnite haben bei Spielern den Wunsch nach weiteren Verbesserungen geweckt.

MORE ZILLA 🚨

Starting today and through the weekend, Godzilla will terrorize the Island in EVERY match. We’re also buffing the big guy’s overall health.

So if you hear that heat ray charging up… RUN!! pic.twitter.com/DrH8nqwV7s

— Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2025