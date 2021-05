Black & White 2 bekommt nach 16 Jahren ein 4K HD-Texturen Paket

Nach all den Jahren hat ein Fan ein 4K HD Texturen-Paket für Black & White 2 gebastelt.

Ein Modder namens merendas235 hat ein 4K HD-Texturen Paket für das 16 Jahre alte Black & White 2 veröffentlicht. Wie der Name schon sagt, das Paket überarbeitet die Texturen des Spiels, um die Optik zu verbessern.

Anscheinend hat der Modder KI-Techniken verwendet, um die Qualität der Texturen des Spiels zu verbessern. Der „Kunststil“ des Spiels bleibt unverändert, auch das Rendering. Nur sieht es eben hübscher aus.

Der Modder hat auch ein Video zum Vergleich auf YouTube hochgeladen. Dieses Video gibt uns einen guten Eindruck darüber, wie stark die Texturen in Black & White 2 verbessert wurden. Das kostenlose Upgrade des Fans kann bei Nexusmods heruntergeladen werden und wiegt stolze 6 Gigabyte. Insgesamt sind es 3 Download-Pakete mit jeweils 2 GB.

Black & White 2: Mods machen es zu einem (fast) aktuellen Spiel

Ein anderer Mod, der bereits ein bisschen älter ist, stammt von Boxhead78. Mit diesem „Redux-Mod“ wird das Spiel in einem erhöhten Schwierigkeitsgrad gespielt. Dabei wird hauptsächlich eine verbesserte KI, veränderte Landschaften und eine bessere Balancing hinzugefügt.

Spieler können den Mod ModDB herunterladen.

Wird es jemals ein Black & White 3 geben?

Für Fans war bereits die Fortsetzung, also Teil 2, eine Enttäuschung. Von Peter Molyneux und seinem Entwickler-Team haben irgendwie versucht das Gameplay linearer zu gestalten. Bei weitem nicht so kreativ wie das Original-Spiel aus dem Jahr 2011. Was blieb war der Hype, aber auch der ist bald verflogen. Ein dritter Teil, also ein Black & White 3 wurde bereits 2001, also kurz nach Release des ersten Spiels, geplant. Daraus geworden ist allerdings nicht. Nach B&W 2 und einer Erweiterung war Schluss.

Den Entwickler hinter den Spielen, Lionhead, gibt es heute nicht mehr und die Spielmarke ist tot. Auch das Sub-Genre der Echtzeit-Strategie, sogenannte „God-Games“, sind tot. Nicht einmal eine Kickstarter-Kampagne die ein Intro für ein Black & White 3 erstellen wollte brachte die notwendigen 12.000 Euro zusammen. Lediglich 344 Euro wurden Anfang 2017 gesammelt.

Aus unserer Sicht ist daher klar: Black & White 3 wird es nie geben.