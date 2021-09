Star Trek-Mod ist wohl das bisher beste Videospiel des Franchise aller Zeiten

Star Trek Armada 3 ist ein Mod für Sins of a Solar Empire: Rebellion - via ModDB

Star Trek Armada 3 befindet sich seit 2012 in der Entwicklung, was genau zu dem Zeitpunkt war, als Sins of a Solar Empire: Rebellion veröffentlicht wurde. Der Titel spielt während des Dominion-Krieges, die man in den letzten Staffeln der TV-Serie Deep Space Nine sah. Der Mod ersetzt so ziemlich alles, was man aus Sins of a Solar Empire kennt, außer das eigentlich Spielprinzip.

In diesem Mega-Mod findet man Raumschiffe aus dem bekannten Star Trek-Universum. Es gibt neben der Föderation das Klingonische Reich, das Romulanische Imperium, die Cardassianische Union-Dominion-Allianz und natürlich die Borg (die nicht aus Schweden kommen).

Das Modding-Team, Stellar Parallax, hat eine Vielzahl neuer Schiffsmodelle, Grafiken, UI-Designs und Tonnen mehr für die Mod erstellt, die sogar benutzerdefinierte Trek-Kinematiken und authentische Sprachlinien für Heldeneinheiten wie Captain Picard, Martok und Commander Sela enthält.

Sins of a Solar Empire: Zahlreiche Mods bekannter Science-Fiction-Franchises

Für das Spiel gibt es eigentlich so ziemlich jedes wichtige Science-Fiction-Franchise wie Stargate, Halo oder Star Wars. Das Spiel selbst kostet bei Steam aktuell 10,19 Euro statt 33,99 Euro, also 70% Ersparnis. Verhaut ist also nicht viel, wenn man einer der unzähligen Sci-Fi-Mods wie jenen von Star Trek Armada 3 ausprobieren möchte.

Das Entwickler-Team hinter dem Star Trek-Mod hat sich bereits dem nächsten Projekt gewidmet: Ebenfalls wieder in Sins of a Solar Empire: Rebellion, auch wieder Star Trek, nur zur Zeit der originalen Star Trek: Enterprise-Zeitlinie. Das passt gut, denn immerhin wird es bald wieder zum TV-Serien-Revival der “originalen” USS Enterprise kommen, wenn Star Trek: Strange New Worlds endlich startet.

Star Trek Armada 3 kann bei ModDB.com heruntergeladen werden. Bisher gibt es auf diesem Portal 822 Bewertungen mit einem Score von 9,6/10. Der Mod erschien erstmals 2016 und ist nun “endlich fertig”, wie die Hobbyentwickler sagten.

Die Rechte von Star Trek besitzt CBS Paramout Television und Paramout Pictures. Bei Star Trek Armada 3 handelt es sich um einen Fan-Mod.