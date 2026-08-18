Bei Black Ops 2 tut sich schon wieder etwas auf PS5, aber Activision schweigt noch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Black Ops 2 feiert auf PS4 und PS5 ein überraschend großes Comeback. Gleichzeitig kämpft Activision seit dem Release mit mehreren Problemen, die vor allem den Multiplayer betreffen. Nun gibt es den nächsten Hinweis darauf, dass hinter den Kulissen weiter kräftig am Klassiker gearbeitet wird.

Interessant ist vor allem das Timing. Erst vor wenigen Tagen erschien ein weiteres Update für die neuen PlayStation-Versionen. Nun wurde bereits die nächste Version auf Sonys Servern entdeckt. Offizielle Patch Notes gibt es allerdings noch nicht.

Black Ops 2 Update 01.008.000 taucht im PlayStation Backend auf

Der bekannte Datenbank-Tracker PlayStation Game Size hat im PlayStation Backend die neue Version 01.008.000 von Black Ops 2 entdeckt. Laut Datenbank ist dafür eine Downloadgröße von 20,445 GB hinterlegt. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass Spieler tatsächlich einen Patch dieser Größe herunterladen müssen. Solche Backend Angaben können auch die Größe des vollständigen Update Pakets widerspiegeln.

Das Update steht momentan noch nicht zum Download bereit. Activision hat außerdem weder einen Termin noch Patch Notes veröffentlicht. Welche Änderungen Version 01.008.000 bringt, ist deshalb noch unbekannt. Dass der Eintrag überhaupt in der PlayStation Datenbank vorhanden ist, deutet allerdings darauf hin, dass der nächste Patch bereits vorbereitet wird.

Erst vor wenigen Tagen erschien Update 01.007.000

Besonders auffällig ist die Geschwindigkeit, mit der Activision derzeit nachbessert. Version 01.007.000 tauchte erst am 13. August in der PlayStation Datenbank auf und wurde anschließend für PS4 und PS5 veröffentlicht. Der Patch brachte weitere Verbesserungen für Sicherheit und Spielkomfort. Bereits zuvor hatte Activision mehrfach Änderungen vorgenommen.

Im Juli wurde unter anderem daran gearbeitet, PS5 Spieler häufiger als Hosts einzusetzen, Angriffe während einer „Host Migration“ einzudämmen und die „Controller Deadzones“ anzupassen. Anfang August musste Activision dann erneut reagieren, nachdem Hacker komplette Spielerkonten manipulierten. Dabei wurden betroffenen Spielern teilweise Prestige Stufen aufgezwungen, die im Spiel eigentlich gar nicht existieren. In einigen Fällen führte das anschließend sogar zu Abstürzen und Problemen beim Einloggen.

Activision veröffentlichte daraufhin Backend Änderungen, um die Match Sicherheit zu verbessern und manipulierte Konten zu überprüfen. Das Unternehmen warnte dabei sogar davor, dass Spieler vorübergehend eine Bann-Meldung sehen könnten, während ihre Account-Daten korrigiert werden.

Warum bekommt ein Spiel von 2012 plötzlich so viele Updates?

Der Grund dürfte ziemlich simpel sein: Black Ops 2 ist wieder erstaunlich beliebt. Activision veröffentlichte Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2 am 09. Juli 2026 erstmals digital für PS4 und PS5. Damit konnten PlayStation Spieler die beiden Klassiker erstmals ohne eine PS3 auf aktuellen Sony Konsolen spielen.

Der Start verlief trotz Kritik am Preis ausgesprochen erfolgreich. BO2 schaffte es nach seiner Rückkehr sogar wieder weit nach oben in die Verkaufscharts. Auch online sorgten die alten Shooter-Titel für Aufmerksamkeit. Zeitweise lagen die Spielerzahlen der neuen PlayStation Ports sogar über jenen des aktuellen Black Ops 7.

Das kuriose Detail an dieser Geschichte? Black Ops 2 ist inzwischen 14 Jahre alt und bekommt 2026 gerade häufiger Updates als so manches neue Spiel.