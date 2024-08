Black Myth: Wukong – Eines der am schnellsten verkauften Spiele

Black Myth: Wukong ist zweifellos eines der beeindruckendsten Spiele der letzten Jahre und hat bereits in kürzester Zeit einen Platz in der Geschichte der Videospielindustrie eingenommen. Entwickelt vom chinesischen Studio Game Science, hat das Spiel weltweit für Furore gesorgt und in Rekordzeit Verkaufszahlen erreicht, die andere Blockbuster-Titel in den Schatten stellen.

Wie schnell hat sich Black Myth: Wukong verkauft? Unglaubliche 10 Millionen Exemplare gingen in nur drei Tagen nach Veröffentlichung über die Ladentheke. Das ist ein Tempo, das selbst Titel von etablierten Entwicklern wie FromSoftware (Elden Ring) oder CD Projekt (Cyberpunk 2077) nicht erreichen konnten. Auf Steam allein spielten zeitweise über 2,4 Millionen Menschen gleichzeitig (laut SteamCharts.com). Das ist ein Meilenstein, der die Stärke dieses Titels unterstreicht und ihn zu einem der am schnellsten verkauften Spiele aller Zeiten macht. Ebenso auf Twitch ist das Spiel derzeit in aller Munde.

Folge uns bei Google News

Was macht Black Myth: Wukong so besonders?

Die Antwort liegt in einer Kombination aus atemberaubender Grafik, innovativem Gameplay und einer packenden Geschichte, die auf der klassischen chinesischen Legende des Affenkönigs basiert. 96 % der Bewertungen auf Steam sind positiv, was zeigt, dass das Spiel nicht nur Verkaufsrekorde bricht, sondern auch die Herzen der Spieler erobert.

Das Spiel beeindruckt mit seiner Mischung aus anspruchsvollen Kämpfen, epischen Boss-Gegnern und einer Welt, die detailreich und liebevoll gestaltet ist. Die Liebe zum Detail und die meisterhafte Umsetzung der Mythologie haben viele Spieler weltweit in ihren Bann gezogen. Selbst wenn der Titel in China besonders populär ist, hat er auch international eine riesige Fangemeinde angezogen.

Die Bedeutung des chinesischen Marktes

Obwohl China der Hauptmarkt für das Spiel ist, sprechen die Zahlen eine globale Sprache. Spieler aus aller Welt haben das Spiel gekauft. Dass der Erfolg noch weiter gesteigert werden könnte, zeigt der Umstand, dass das Spiel bisher nur für den PC verfügbar ist – eine Veröffentlichung auf der Xbox steht noch aus.

Mit einem solch phänomenalen Start sind die Erwartungen hoch. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werden. Angesichts des rasanten Starts ist es kaum vorstellbar, welche Zahlen das Spiel noch erreichen könnte. Allerdings vermuten wir, dass der Rekord nicht lange halten wird, wenn GTA 6 im Herbst 2025 erscheint.

Black Myth: Wukong ist derzeit auf Steam (Windows PC) und PlayStation 5 (PS5) verfügbar. Eine Xbox-Version ist in Arbeit, jedoch hat Game Science ähnliche Probleme wie damals Larian Studios mit Baldur’s Gate 3. Laut einem Bericht von Forbes wird die Xbox Series S nicht als Problem genannt, aber mehrfach angedeutet und vermutet.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*