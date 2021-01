Black Desert Mobile erhält „Hadum Boss Rush-Modus“

Pearl Abyss hat heute bekanntgegeben, dass der Boss Rush-Modus für Black Desert Mobile überarbeitet wurde. Durch die mysteriöse Macht von Hadum wurden die Bosse zorniger und sind nun schwerer zu besiegen. Im Gegenzug erhalten Abenteurer nach einem erfolgreichen Kampf bessere Beute. Außerdem wurde das beliebte Schwarzsonne-Event mit einem zusätzlichen Zeitfenster erweitert.

Im Boss Rush-Modus von Black Desert Mobile müssen die Spieler Bosse, die sie bereits in der Hauptquest angetroffen haben, in möglichst kurzer Zeit nacheinander besiegen. In diesem Modus gibt es nun eine weitere Herausforderung: Abenteurer, die die höchste Stufe des regulären Boss Rushs abgeschlossen haben, können sich der anspruchsvolleren Hadum-Version stellen, die nach dem Besiegen des Stufe 99 Red Nose-Bosses verfügbar ist.

Hadum-Bosse lassen wertvollere Belohnungen fallen, wie zum Beispiel „Ursprüngliche Ausrüstung“. Mithilfe von Bossmarken und Schattenknoten erhalten Abenteurer Zugang zur Hadum-Version des Boss-Rush-Modus.

Aufgrund der hohen Beliebtheit bei den Black Desert Mobile-Spielern, wurde das zeitlimitierte Event zur Schwarzsonne verlängert. Dieses ist für alle Abenteurer frei zugänglich und findet ab sofort jeden Mittwoch und Sonntag zusätzlich von 18:00 bis 19:00 Uhr sowie zwischen 21:00 bis 22:00 Uhr Serverzeit statt.

