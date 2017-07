Games Battlefront 2: Das sind die Details zur BETA 11/07/2017 @ 20:30

Electronic Arts hat Details zum kommenden Beta-Test zu Star Wars Battlefront 2 am 4. Oktober 2017 (Playstation 4, Xbox One, PC) bekanntgegeben.

Am 4. Oktober können Vorbesteller bereits in die Beta einsteigen, der Rest darf ab dem 6. Oktober ran welche für alle am 9. Oktober endet.

Dabei dürfen wir den „galaktischen Angriff auf Naboo“ spielen. Dabei erwarten uns Multiplayer-Schlachten mit bis zu 40 Gamern. Dabei kann man entweder als Droide oder Klon-Krieger kämpfen und es sind bereits vier Klassen verfügbar: Assault Trooper, Heavy Trooper, Officer und Specialist. Mit dabei sind auch einige Star wars-Helden und Fahrzeuge der Prequel-Triologie.

Eine weiteres Schlachtfeld findet in der Zeit der Original-Triologie statt und zwar im Weltraum. Welches das ist hat EA noch nicht verraten und wird dies in einem weiteren Blog-Post bekanntgeben.

