In der vergangenen Woche hat DICE die Tür für die Einzelspieler-Kampagne „War Stories“ von Battlefield V geöffnet. Während das letzte Kapitel mit dem Titel „The Last Tiger“ im Dezember 2018 verfügbar sein wird, dürfen wir keine weiteren mehr erwarten!

Dies wurde von DICE`s Global Community Manager Dan Mitre geklärt, wo er auf Reddit antwortete, dass es in den „Tides of War“ weitere Kriegsgeschichten geben wird.

Dan Mitre via Reddit: „Nein, nachdem The Last Tiger im Dezember veröffentlicht wurde, gibt es derzeit keinen Plan weitere Kriegsgeschichten durch Tides of War hinzuzufügen.“