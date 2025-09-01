DailyGame
DailyGame - Gaming News - Battlefield 6 verzichtet auf Ray Tracing – Entwickler setzen lieber auf Performance
ca. 3 Min lesen
Überraschung im Beta-Test

Battlefield 6 verzichtet auf Ray Tracing – Entwickler setzen lieber auf Performance

Battlefield 6 bietet kein Ray Tracing, sondern setzt auf stabile Performance. Entwickler erklären, warum dieser Schritt bewusst gewählt wurde.

i Battlefield 6 verzichtet auf Ray Tracing – Entwickler setzen lieber auf Performance
Artikel von Markus +

Viele Spieler staunten nicht schlecht, als die Open Beta von Battlefield 6 Mitte August ohne Ray-Tracing-Option an den Start ging. In Zeiten, in denen AAA-Games fast schon standardmäßig auf die Technik setzen, war das ein unerwarteter Schritt. Schließlich sorgt Ray Tracing für realistische Beleuchtung, Schatten und Reflexionen. Das hat allerdings auch seinen Preis: die Performance eines Spiels.

Die Entwickler von Ripple Effect Studios, einem Teil der Battlefield 6-Macher, haben nun erklärt, warum man sich bewusst gegen die Technik entschieden hat.

Werbung

Warum Battlefield 6 ohne Ray Tracing startet

In einem Interview mit ComicBook stellte Christian Buhl, technischer Direktor bei Ripple, klar: Das Team wollte die gesamte Energie in die Performance-Optimierung stecken. Ray Tracing sei schon früh in der Entwicklung gestrichen worden, um die Ressourcen auf ein flüssiges Spielerlebnis für möglichst viele Systeme zu konzentrieren.

Buhl betonte, dass es nicht nur um Standard-Settings gehe, sondern auch um die breite Masse an Spielern mit unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen. Battlefield 6 solle vor allem eins bieten: hohe Framerates und konstante Stabilität, gerade im Multiplayer.

Battlefield 6 - Bild: EA

Viel los in Battlefield 6. Wasserpfützen werden sich daher nicht spiegeln, weil Ray Tracing fehlt. – Bild: EA

Multiplayer-Fokus statt Grafik-Fetisch

Während Ray Tracing zwar für spektakuläre Screenshots sorgt, sind die Prioritäten vieler Battlefield-Fans andere. In Online-Schlachten entscheiden Reaktionszeit und Framerate über Sieg oder Niederlage, nicht unbedingt die realistische Spiegelung einer Wasserpfütze.

Genau deshalb könnte sich der Verzicht am Ende auszahlen. Statt grafischem Overkill setzt Battlefield 6 auf einen Fokus, der den Kern der Serie trifft: große Maps, taktisches Teamplay und ein flüssiges Gameplay.

Lesenswert
Battlefield 6 Leak: Battle Royale-Gameplay zeigt gigantische Map & Zerstörung
Battlefield 6: Entwickler versprechen stabile Server zum Release
Battlefield 6-Leak zeigt gigantische Superwaffen – fast wie in Halo
Battlefield 6: Das braucht euer PC für das Next-Gen-Kriegserlebnis
Battlefield 6 Skins geleakt: Realismus statt Comic-Chaos und Einhörnern
Battlefield 6 Beta bricht Rekorde: Offizielle Infografik zeigt unglaubliche Zahlen
Call of Duty: Black Ops 7 – Gameplay-Trailer sorgt für Spott und Diskussionen
EA plant jährliche Battlefield-Spiele – Analyst vergleicht Strategie mit Call of Duty

Konkurrenz mit Call of Duty

Nach der rekordverdächtigen Beta ist die Vorfreude bei den Spielern groß. Viele sehen in Battlefield 6 erstmals seit Jahren die Chance, Call of Duty ernsthaft Konkurrenz zu machen – auch ohne Ray Tracing.

Mit der bewussten Entscheidung gegen Ray Tracing setzt Battlefield 6 ein klares Zeichen: Gameplay und Stabilität haben Vorrang vor visuellen Spielereien. Für einen Multiplayer-Shooter könnte das genau der richtige Weg sein, auch wenn Technik-Fans enttäuscht sein dürften.

Der Multiplayer-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für Windows PC, PS5 und Xbox Series. Nicht gleich zum Release wird es den neuen Firestorm-Battle Royale-Modus geben. Ein erster Leak verspricht „Großes“. Die Entwickler-Versprechen können sich übrigens auch sehen lassen. Zu Release verspricht der Entwickler stabile Server für Battlefield 6! Das ist einmal eine Ansage. Außerdem wird es realistische Skins geben, kein Comic-Chaos oder gar Einhörner.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Hat Battlefield 6 wirklich gar kein Ray Tracing?
    Ja, weder zum Launch noch in naher Zukunft wird die Technik unterstützt.
  • Warum haben sich die Entwickler dagegen entschieden?
    Weil Performance im Vordergrund steht. Stabile Framerates sind wichtiger als grafische Effekte.
  • Heißt das, die Grafik von Battlefield 6 ist schwach?
    Nein. Das Spiel setzt auf moderne Engine-Technologien, nur eben ohne Ray Tracing.
  • Kommt Ray Tracing vielleicht später per Update in Battlefield 6?
    Aktuell gibt es laut den Entwicklern keine Pläne dafür.

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Battlefield 6

Mehr dazu...

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

Mehr entdecken

Neu für dich!