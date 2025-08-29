Battlefield 6: Das braucht euer PC für das Next-Gen-Kriegserlebnis

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das Warten hat ein Ende! Nach monatelangem Rätselraten und gefühlten Ewigkeiten der Spekulation hat EA Dice endlich die offiziellen Systemanforderungen für Battlefield 6 auf PC veröffentlicht. Die Ankündigung des nächsten Teils der ikonischen Shooter-Reihe hat die Community in einen wahren Freudentaumel versetzt, und nun wissen wir endlich, welche Hardware unter der Haube stecken muss, um die nächste Generation des All-Out-Warfare-Erlebnisses in vollen Zügen genießen zu können.

Wie erwartet, setzt Battlefield 6 mit seiner revolutionären Frostbite-Engine, massiven Spielerzahlen auf riesigen Maps und einer nie dagewesenen Zerstörungsdynamik neue Maßstäbe. Das bedeutet auch: Die Anforderungen an eure Rechner sind ambitioniert und zeigen deutlich, dass wir uns in der Next-Gen-Ära befinden.

Die offiziellen Systemanforderungen für Battlefield 6

Hier die offiziellen, von EA und Dice veröffentlichten Mindest- und Empfohlenen-Systemanforderungen:

Minimale Systemanforderungen (1080p / 60 FPS auf Low Settings)

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (Update 1909 oder neuer)

Prozessor (CPU): Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher (RAM): 12 GB RAM

Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Version 12

Internetverbindung: Breitbandverbindung erforderlich

Verfügbarer Speicherplatz: 100 GB (SSD empfohlen)

Empfohlene Systemanforderungen (1440p / 60 FPS auf High Settings)

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (Update 1909 oder neuer)

Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 3700X

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM

Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Version 12

Internetverbindung: Breitbandverbindung erforderlich

Verfügbarer Speicherplatz: 100 GB (SSD dringend empfohlen)

Ideal/Ultra Systemanforderungen (4K / 60+ FPS auf Ultra Settings mit Ray Tracing)

Betriebssystem: Windows 11 64-bit oder neuer

Prozessor (CPU): Intel Core i9-12900K oder AMD Ryzen 9 7900X

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM oder mehr

Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XTX

DirectX: Version 12 Ultimate

Internetverbindung: Breitbandverbindung erforderlich

Verfügbarer Speicherplatz: 100 GB+ (auf NVMe-SSD)

Die Anforderungen machen deutlich, in welche Liga Battlefield 6 spielen will. Schon die minimalen Anforderungen fordern im Vergleich zu früheren Teilen deutlich mehr Leistung. Die Tatsache, dass 12 GB RAM das absolute Minimum sind, unterstreicht den Anspruch an die komplexen Berechnungen im Hintergrund, die für 128 Spieler, dynamische Wetterereignisse und die beeindruckende Zerstörung (Levolution 2.0) nötig sind.

