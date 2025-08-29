DailyGame
Enthüllt

Battlefield 6: Das braucht euer PC für das Next-Gen-Kriegserlebnis

Da der mit Spannung erwartete Start von Battlefield 6 näher rückt, haben die Entwickler nun die PC-Systemanforderungen bekannt gegeben.

Battlefield 6: Das braucht euer PC für das Next-Gen-Kriegserlebnis
Battlefield 6 - Bild: EA
Artikel von Tim +

Das Warten hat ein Ende! Nach monatelangem Rätselraten und gefühlten Ewigkeiten der Spekulation hat EA Dice endlich die offiziellen Systemanforderungen für Battlefield 6 auf PC veröffentlicht. Die Ankündigung des nächsten Teils der ikonischen Shooter-Reihe hat die Community in einen wahren Freudentaumel versetzt, und nun wissen wir endlich, welche Hardware unter der Haube stecken muss, um die nächste Generation des All-Out-Warfare-Erlebnisses in vollen Zügen genießen zu können.

Wie erwartet, setzt Battlefield 6 mit seiner revolutionären Frostbite-Engine, massiven Spielerzahlen auf riesigen Maps und einer nie dagewesenen Zerstörungsdynamik neue Maßstäbe. Das bedeutet auch: Die Anforderungen an eure Rechner sind ambitioniert und zeigen deutlich, dass wir uns in der Next-Gen-Ära befinden.

Die offiziellen Systemanforderungen für Battlefield 6

Hier die offiziellen, von EA und Dice veröffentlichten Mindest- und Empfohlenen-Systemanforderungen:

Minimale Systemanforderungen (1080p / 60 FPS auf Low Settings)

  • Betriebssystem: Windows 10 64-bit (Update 1909 oder neuer)

  • Prozessor (CPU): Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1600

  • Arbeitsspeicher (RAM): 12 GB RAM

  • Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB)

  • DirectX: Version 12

  • Internetverbindung: Breitbandverbindung erforderlich

  • Verfügbarer Speicherplatz: 100 GB (SSD empfohlen)

Empfohlene Systemanforderungen (1440p / 60 FPS auf High Settings)

  • Betriebssystem: Windows 10 64-bit (Update 1909 oder neuer)

  • Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 3700X

  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM

  • Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 XT

  • DirectX: Version 12

  • Internetverbindung: Breitbandverbindung erforderlich

  • Verfügbarer Speicherplatz: 100 GB (SSD dringend empfohlen)

Ideal/Ultra Systemanforderungen (4K / 60+ FPS auf Ultra Settings mit Ray Tracing)

  • Betriebssystem: Windows 11 64-bit oder neuer

  • Prozessor (CPU): Intel Core i9-12900K oder AMD Ryzen 9 7900X

  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM oder mehr

  • Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XTX

  • DirectX: Version 12 Ultimate

  • Internetverbindung: Breitbandverbindung erforderlich

  • Verfügbarer Speicherplatz: 100 GB+ (auf NVMe-SSD)

Die Anforderungen machen deutlich, in welche Liga Battlefield 6 spielen will. Schon die minimalen Anforderungen fordern im Vergleich zu früheren Teilen deutlich mehr Leistung. Die Tatsache, dass 12 GB RAM das absolute Minimum sind, unterstreicht den Anspruch an die komplexen Berechnungen im Hintergrund, die für 128 Spieler, dynamische Wetterereignisse und die beeindruckende Zerstörung (Levolution 2.0) nötig sind.

Battlefield 6

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

