Battlefield 6 Leak: Battle Royale-Gameplay zeigt gigantische Map & Zerstörung

Was zeigt das geleakte Battlefield-6-Gameplay? Ein unerwartetes Gameplay-Leak sorgt gerade für Aufsehen in der Community: Auf Bilibili und später auf anderen sozialen Medien ist ein Video zum Battle-Royale-Modus von Battlefield 6 aufgetaucht. Fans bekommen darin erstmals einen klaren Eindruck von der Map, den Schauplätzen und spannenden Gameplay-Features.

Die Aufnahmen zeigen eine sonnige Umgebung mit Palmen, blauen Küsten und einer riesigen Karte. Angeblich inspiriert von Kalifornien. Spieler können dort an verschiedenen „Points of Interest“ landen, darunter ein Golfplatz, eine Start- und Landebahn mit Hangar sowie ein kleines Küstenstädtchen.

Zerstörung, Fortbewegung & Map-Highlights

Besonders spannend: Die typische „Battlefield-Zerstörung“ ist auch im Battle Royale-Modus enthalten. Im Video wird eine Wand mit einem Hammer eingerissen, was ein ganzes Gebäude ins Wanken bringt. Allerdings funktioniert das nicht in allen Häusern, was darauf hindeutet, dass Entwickler DICE noch experimentiert.

Neben klassischem Gunplay wird es mehrere Bewegungsoptionen geben. Spielerinnen und Spieler können nicht nur schwimmen, sondern auch Seilrutschen nutzen, um schnell von A nach B zu kommen. Fahrzeuge werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Hier ein Überblick über die bekannten Features:

Feature Details aus dem Leak Map-Größe Sehr weitläufig, mehrere Biome POIs Golfplatz, Küstenstadt, Flughafen Zerstörung Gebäude teilweise einreißbar Fortbewegung Schwimmen, Seilrutschen, Fahrzeuge Setting Sonnige Küste, Gerüchte: Kalifornien

Kommt Battlefield mit Warzone mit?

Viele Fans fragen sich: Kann Firestorm mit Warzone konkurrieren? Der Modus erscheint nicht direkt zum Release am 10. Oktober, sondern wird später nachgereicht. Trotzdem hoffen Spieler, dass EA und DICE diesmal einen langlebigen Battle Royale liefern, anders als beim letzten Versuch mit Firestorm in Battlefield V, der schnell in der Bedeutungslosigkeit verschwand.

Der Leak (zu sehen auf Reddit) gibt einen spannenden Einblick in den kommenden Modus, auch wenn noch unklar ist, wie groß die Zerstörung am Ende wirklich ausfallen wird und ob die Map das richtige Tempo für Battle Royale bietet. Sicher ist: Battlefield 6 setzt auf ein gigantisches Schlachtfeld mit klassischer Zerstörung. Genau das, was die Community liebt. Ob man Warzone damit ins Wanken bringen wird? Wir werden sehen.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series und Windows PC. Bleibt zu hoffen, dass Spieler ohne lange Wartezeiten ins Gefecht ziehen können – stabile Server wurden bereits vorab versprochen. Ein kürzlich gezeigter Dataminer präsentierte „Superwaffen wie in Halo“. Ob es diese tatsächlich ins fertige Spiel schaffen wird sich zeigen. Außerdem veröffentlichen die Entwickler kürzlich die offiziellen PC-Anforderungen.

