Battlefield 6-Leak zeigt gigantische Superwaffen – fast wie in Halo

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Unerwarteter Leak aus der Beta: Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihre Mischung aus Realismus und großen Schlachten. Meist bleibt Entwickler DICE dabei historisch oder modern, nur in Teilen wie 2042 oder 2142 ging es etwas futuristischer zu. Jetzt sorgt ein neuer Leak für Aufsehen. Dataminer haben in der Beta von Battlefield 6 riesige Superwaffen entdeckt. Viele Spieler fühlen sich dabei sofort an Halo erinnert.

Die auffälligste Waffe im Leak ist eine Schulter-Railgun. Sie feuert keine normalen Kugeln ab, sondern einen dicken Metallpfeil, der selbst Panzer durchschlagen könnte. Schon das Modell wirkt wie eine Mischung aus Science-Fiction und schwerem Kriegsgerät. Die Railgun ist mit einem Stativ versehen, damit der Spieler sie beim Feuern stabil halten kann. Wer sich an die Railgun aus Battlefield 4 erinnert, wird staunen. Das neue Modell ist deutlich größer und viel mächtiger.

Ebenfalls entdeckt wurde eine tragbare Minigun mit zwei Läufen. Sie besitzt ein riesiges Trommelmagazin und einen breiten Munitionsgurt. Verglichen mit allen bisherigen LMGs im Spiel wirkt sie wie ein Monster, das unaufhaltsam durch die Map fegt.

Superwaffen in Battlefield 6: Kommen sie wirklich ins Spiel?

Datamining zeigt oft Inhalte, die in der Entwicklung sind, aber nicht immer veröffentlicht werden. Manche Ideen verschwinden, andere tauchen später in Events oder DLCs auf. Bei Battlefield hat sich in der Vergangenheit jedoch gezeigt, dass viele geleakte Inhalte am Ende wirklich im Spiel landen. Deshalb stehen die Chancen gut, dass Railgun und Minigun irgendwann spielbar sind.

Fans rätseln schon, wie DICE diese mächtigen Waffen ins Spiel integriert. Eine Möglichkeit wäre, dass sie als Pickups erscheinen. Spieler könnten sie dann zufällig auf der Map finden und nur für kurze Zeit nutzen. Eine andere Option wären Event-Waffen oder Spezialklassen, die nur in bestimmten Modi verfügbar sind. Das würde verhindern, dass sie im normalen Multiplayer das Balancing komplett zerstören.

Reddit-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden. Inhalt anzeigen

Reaktionen der Community

Die Reaktionen auf den Leak sind gemischt. Viele feiern die Vorstellung, mit einer Railgun durch die Map zu ziehen oder mit der Minigun eine Basis zu verteidigen. Andere sehen darin aber eine Gefahr. Sie befürchten, dass Battlefield seine Identität verliert, wenn es zu futuristisch wird. Die Serie steht für militärischen Realismus, und zu viel Sci-Fi könnte Stammspieler abschrecken.

Auf Social Media liest man deshalb sehr unterschiedliche Meinungen. Einige wünschen sich mehr Abwechslung, andere wollen, dass Battlefield wieder „bodenständiger“ bleibt.

Ob die Superwaffen wirklich Teil des finalen Spiels werden, ist noch unklar. Aber der Leak zeigt, dass DICE offenbar bereit ist, mutigere Schritte zu gehen. Sollten Railgun und Minigun wirklich kommen, könnte Battlefield 6 die spektakulärsten Kämpfe der Seriengeschichte bieten. Fans müssen sich aber gedulden, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 3 + 1? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!