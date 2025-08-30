DailyGame
Dataminer enthüllt

Battlefield 6-Leak zeigt gigantische Superwaffen – fast wie in Halo

Datamining aus der Beta von Battlefield 6 enthüllt riesige Superwaffen wie Railgun und Minigun. Fans staunen über die Zukunft der Serie.

Battlefield 6-Leak zeigt gigantische Superwaffen – fast wie in Halo
Battlefield 6 - Bild: EA
Artikel von Markus +

Unerwarteter Leak aus der Beta: Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihre Mischung aus Realismus und großen Schlachten. Meist bleibt Entwickler DICE dabei historisch oder modern, nur in Teilen wie 2042 oder 2142 ging es etwas futuristischer zu. Jetzt sorgt ein neuer Leak für Aufsehen. Dataminer haben in der Beta von Battlefield 6 riesige Superwaffen entdeckt. Viele Spieler fühlen sich dabei sofort an Halo erinnert.

Die auffälligste Waffe im Leak ist eine Schulter-Railgun. Sie feuert keine normalen Kugeln ab, sondern einen dicken Metallpfeil, der selbst Panzer durchschlagen könnte. Schon das Modell wirkt wie eine Mischung aus Science-Fiction und schwerem Kriegsgerät. Die Railgun ist mit einem Stativ versehen, damit der Spieler sie beim Feuern stabil halten kann. Wer sich an die Railgun aus Battlefield 4 erinnert, wird staunen. Das neue Modell ist deutlich größer und viel mächtiger.

Ebenfalls entdeckt wurde eine tragbare Minigun mit zwei Läufen. Sie besitzt ein riesiges Trommelmagazin und einen breiten Munitionsgurt. Verglichen mit allen bisherigen LMGs im Spiel wirkt sie wie ein Monster, das unaufhaltsam durch die Map fegt.

Superwaffen in Battlefield 6: Kommen sie wirklich ins Spiel?

Datamining zeigt oft Inhalte, die in der Entwicklung sind, aber nicht immer veröffentlicht werden. Manche Ideen verschwinden, andere tauchen später in Events oder DLCs auf. Bei Battlefield hat sich in der Vergangenheit jedoch gezeigt, dass viele geleakte Inhalte am Ende wirklich im Spiel landen. Deshalb stehen die Chancen gut, dass Railgun und Minigun irgendwann spielbar sind.

Fans rätseln schon, wie DICE diese mächtigen Waffen ins Spiel integriert. Eine Möglichkeit wäre, dass sie als Pickups erscheinen. Spieler könnten sie dann zufällig auf der Map finden und nur für kurze Zeit nutzen. Eine andere Option wären Event-Waffen oder Spezialklassen, die nur in bestimmten Modi verfügbar sind. Das würde verhindern, dass sie im normalen Multiplayer das Balancing komplett zerstören.

Reddit-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden.

Reaktionen der Community

Die Reaktionen auf den Leak sind gemischt. Viele feiern die Vorstellung, mit einer Railgun durch die Map zu ziehen oder mit der Minigun eine Basis zu verteidigen. Andere sehen darin aber eine Gefahr. Sie befürchten, dass Battlefield seine Identität verliert, wenn es zu futuristisch wird. Die Serie steht für militärischen Realismus, und zu viel Sci-Fi könnte Stammspieler abschrecken.

Auf Social Media liest man deshalb sehr unterschiedliche Meinungen. Einige wünschen sich mehr Abwechslung, andere wollen, dass Battlefield wieder „bodenständiger“ bleibt.

Ob die Superwaffen wirklich Teil des finalen Spiels werden, ist noch unklar. Aber der Leak zeigt, dass DICE offenbar bereit ist, mutigere Schritte zu gehen. Sollten Railgun und Minigun wirklich kommen, könnte Battlefield 6 die spektakulärsten Kämpfe der Seriengeschichte bieten. Fans müssen sich aber gedulden, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

