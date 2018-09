Battlefield 5 (Battlefield V) erhält ständig Verbesserungen und Änderungen von DICE und wurde erst vor kurzem auf den 20. November 2018 verschoben. Ansonsten wäre man im „Sandwich“ zwischen Call of Duty: Black Ops 4 und Red Dead Redemption 2 gesteckt. Nun nimmt man sich die Zeit für viele neue Sachen, welche es ansonsten nicht zum Release geschafft hätten!

Zu den Änderungen zählen unter anderem die Funktionsweise der Fahrzeuge im Spiel, über die Minikarte bis zur Medizin, aber auch die Waffenanpassung hat seit der Alpha einige Verbesserungen erfahren. Zur kommenden Open Beta hat DICE eine umfassende Liste im Battlefield-Forum veröffentlicht .

Zu Beginn werden mehrere neue Waffen hinzugefügt. Dazu gehören das halbautomatische Gewehr Turner SMLE, die SMG Suomi KP / -31, das Automatikgewehr FG-42, das Scharfschützengewehr Lee-Enfield No.4, die Pistole Ruby und viele mehr.

Der Waffenrückstoß wurde ebenfalls überarbeitet, was dazu führt, dass der ursprüngliche Rückstoß bei automatischen und halbautomatischen Waffen wesentlich langsamer ist. Die Waffenausbreitung hat auch einige Verbesserungen erhalten und scheint generell etwas fehlerverzeihender zu sein. Gibt man zum Beispiel viele Einzelschüssen in schneller Folge ab, wird sich das Fadenkreuz nicht zu sehr aufbauen.

Einige spezifische Waffen haben auch einige Änderungen erhalten. Zum Beispiel wurde der Anfangs- und Vertikalrückstoß der StG 44 optimiert, der maximale Schaden des Kar98k wurde leicht reduziert, während die Feuerrate der P38 Pistol ein wenig erhöht wurde.

Für diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben oder Origin Access Premier, EA Access oder Origin Access Basic abonnieren, beginnt die Open Beta von Battlefield 5 am 4. September. Alle anderen auf Xbox One, PS4 und PC können es am 6. September spielen. Das Pre-Loading hat bereits begonnen! Der Download hat eine Größe von rund 14GB.

Die Open Beta endet am 11. September nachts.