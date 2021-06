Battlefield 2042: Spezialisten genauer erklärt

Wingsuit Specialist in Battlefield 2042 © DICE, EA

Der Trailer zum neuen Battlefield Game hat Spieler weltweit überrascht. Nachdem Battlefield V nicht gerade so performte wie man es von dem Franchise gewohnt war, zeigt sich hier das Spiel wieder in altem Glanz und neuer Glorie. Allerdings bringt das neue Game einige essenzielle Änderungen mit sich. Eine der Änderungen, welcher man sich gleich stellen werden muss, sind die Spezialisten Klassen in Battlefield 2042.

Wer sind die Spezialisten in Battlefield 2042?

Laut DICE und EA sind die Spezialisten in Battlefield 2042 nichts Anderes als Söldner. Soldaten ohne patriotische Zugehörigkeit. No-Pats oder auch None Patriarted Einheiten. Die gegen Bezahlung in den Krieg eingreifen und dort ihr Können zum Einsatz bringen. Diese No-Pats können aus allen Ländern der Welt stammen, da es lediglich um ihre Fähigkeiten und speziellen Gadgets geht, welche beordert wurden.

Damit will DICE wohl erklären, wieso die Skins sich ähneln werden und es sein kann, dass ein und der Selbe Charakter, für beide Teams an den Start geht. Das würde also bedeuten, dass diese Art der Spezialeinheit, von beiden Seiten bestellt und bezahlt wurde. Wie die Einheiten dann trotzdem unterschieden werden sollen, wird sich im Spiel oder spätestens bei der Alpha und Beta zeigen.

Battlefield 2042 Spezialisten mit einzigartigen Fähigkeiten

Jeder Spezialist oder No-Pat wird seine eigene einzigartige Fähigkeit besitzen. Somit hat nicht nur jeder Charakter ein gewisses äußeres Erscheinungsbild, sondern ist mit einem entsprechenden Gadget oder Feature ausgestattet. Diese Gegenstände und Spezialattribute sollen den jeweiligen Spezialisten in Battlefield 2042 für die Spieler zur Option machen, mit welchen Attributen sie besser spielen.

Denn die Ausrüstung kann bis auf die einzigartigen Besonderheiten, bei jedem Spezialisten individualisiert werden. So kann man also jede erdenkliche Waffe ausrüsten, und trotzdem einen Aufklärer Spezialisten spielen. Wenn man als Gamer einfach gern die Position der Drohnen Aufklärung übernimmt oder auch die verbesserte Wahrnehmung der Klasse nutzt. Denn Casper, der Recon Spezialist, bemerkt schritte hinter sich und sie werden ihm angezeigt.

Es wird für jede der klassischen Battlefield Klassen wie Angriff, Support, Medic und Aufklärung, diverse Spezialisten in Battlefield 2042 zur Auswahl geben. Und im Laufe der Lebenszeit des Games, werden auch mehr nachgereicht.

Bereits bestätigte Spezialisten

EA hat bereits in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass zu Beginn und Launch des Spiels, bereits 10 Spezialisten zur Verfügung stehen werden. Für Vorbesteller von Battlefield 2042 werden da auch noch weitere 4 Spezialisten Charaktere bestätigt. Von genannten 10 Spezialisten wurden 6 bereits der Öffentlichkeit gezeigt. Teilweise im Trailer, teilweise auf diversen Medien Kanälen von DICE und EA. Auf der offiziellen Homepage sind 3 Charaktere detailliert beschrieben.

Webster zum Beispiel, von der Assault klasse, kann im Gameplay Trailer beobachtet werden, wie er seinen Wurfhaken einsetzt um auf einen Kran zu gelangen. Maria Flack wird beim Einsatz ihrer Medic Pistole gezeigt. Diese Spezialistin wird sich unter anderem um die Wiederbelebungen kümmern, fällt allerdings eher in die Support Klasse. In vergangenen Battlefield Teilen, war die Rolle des Medic meist in der Support klasse integriert.

Die Kombinationen sind zahlreich

Laut Daniel Berlin, Senior Design Director bei DICE, eröffnet dieses neue System unzählige Möglichkeiten seine Charakter zu personalisieren. Jeden einzelnen Spezialisten dem eigenen Spielstil anzupassen. Denn man kann jeden Spezialisten, völlig unabhängig von der Basis Klassifizierung, mit jeder Waffe ausrüsten. Es ist den Gamern selbst überlassen.

So wäre es möglich sich mit dem Enterhaken von Webster eine erhöhte Position zu sichern und dort das Scharfschützengewehr auszupacken. Auch wenn Webster in Battlefield 2042 zu den Assault Spezialisten gehört, so kann man in der Kombination aus ihm einen gefährlichen Scharfschützen machen.