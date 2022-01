Battlefield 2042: Selbst Cheat-Anbieter zieht sich aus dem Spiel zurück

Ihr wollt einen Shooter ohne Cheater spielen? Nun, Battlefield 2042 könnte zukünftig absolut Cheat-frei sein. Es sieht so aus, als wäre der neueste DICE-Shooter bald frei davon, nachdem ein bekannter Cheat-Anbieter seine Unterstützung für den Titel beendet.

Die Leistungsprobleme des Spiels und die schwindende Spielerzahl sind Gründe für einen Cheat-Anbieter den Support einzustellen.

Die brisante Entwicklung in Bezug auf Battlefield 2042-Cheats stammt aus einem Discord-Beitrag, der an Tom Henderson gesendet wurde (via Twitter). In diesem Eintrag von ‘Panfyero’ wird erwähnt, dass alle bestehenden lebenslangen Abos für BF2042-Cheats in jeden Call of Duty-Titel geändert werden können. Es wird auch bestätigt, dass die laufenden Leistungsprobleme des Spiels auf die bestehenden Cheats Auswirkungen hat.

Die Leistungsprobleme, die der neueste DICE-Shooter hat, sollten die nächsten Monate “abgearbeitet” werden. Geben die Spieler dem Titel noch eine Chance? Wer weiß, selbst Cyberpunk 2077 konnte letztes Jahr einige positive Stimmen der Spieler ernten, nachdem CD Projekt Red umfassende Reparaturen durchgeführt hat.

Wenn sich selbst ein Cheat-Anbieter aus dem Spiel bringt, kann das nicht einmal DICE selbst gefallen. Der “sterbende” Shooter ist also nicht einmal einen Cheat-Anbieter mehr die Mühe wert, dass ist irgendwie traurig.

