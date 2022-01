Battlefield 2042 bekommt endlich ein Scoreboard! Weitere Updates kommen

Ob diese Nachricht zu Spät kommt oder die lang ersehnte Erlösung ist, wird allen Spieler:innen selbst überlassen bleiben. Aber DICE hat sich wieder zu Wort gemeldet und gleich eine Lawine an Veränderungen im Gepäck. Neben dem Scoreboard welches endlich in Battlefield 2042 landen wird, soll es nun auch XP für Portal Matches geben und einige weitere Patches die folgen.

Scoreboard Refresh

In Update 3.3 we will refresh our existing Scoreboard UI with a new panel that showcases how players are stacking up across the server

Here’s your first look at our Work in Progress 👀 pic.twitter.com/kmRTdl2WUx

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) January 19, 2022