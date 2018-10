CD Projekt Red und Bandai Namco haben eine Partnerschaft abgeschlossen, so wird der Publisher den Vertrieb von Cyberpunk 2077 in einigen europäischen Ländern übernehmen.

„Unsere derzeitige Vertriebspartnerschaft mit BANDAI NAMCO basiert auf dem starken Fundament und dem Vertrauen, das wir bereits in früheren Projekten aufgebaut haben“, sagte Michal Nowakowski, Vorstandsmitglied von CD PROJEKT. „Wir haben schon bei The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt erfolgreich zusammengearbeitet und ich bin überzeugt, dass BANDAI NAMCO sich gut um Cyberpunk 2077 kümmern wird.“