Aufnahmen zu Sucker Punchs gecancelten Titel Prophecy aufgetaucht

Nach der Fertigstellung von inFamous Second Son und inFamous First Light plante Sucker Punch bereits eine neue Open World-Spielmarke. Doch handelte es sich hierbei noch lange nicht um Ghost of Tsushima. Viele Ideen wurden vorgeschlagen und ebenso viele wieder verworfen. Doch wie es scheint, dürfte eine dieser Ideen nun online durchgesickert sein.

Ein 10-minütiges Video zeigt Gameplay und Filmsequenzen für ein Projekt mit dem Namen Prophecy. Besagtes Video ist auf vk.com zu finden. Allerdings besteht eine sehr gute Chance das Sony dieses bald verschwinden lässt.

Prophecy spielt in einer mittelalterlichen Steampunk-Umgebung, die sich sowohl The Order: 1886, Assassin’s Creed als auch Uncharted zum Vorbild zu nehmen scheint. Spieler wären in die Rolle von Abel Tvorah geschlüpft, einem Gesetzlosen, der unter seiner „vernarbten“ Stadt nach einer sagenumwobenen geheimen Kammer voller Schätze sucht. Die Stadt wird jedoch von einer geheimen Fraktion überrannt, die ebenfalls versucht, in die Kammer zu gelangen.

Das 10-minütige Video zeigt Nahkampf und Stealth-Einlagen die bereits starke Ähnlichkeiten zum Gameplay in Ghost of Tsushima haben, wie z. B. konterbasierte Kämpfe, kriechen durch Stealth-Abschnitte, Werfen von Rauchbomben auf Feinde, und mehr.

In der Zwischenzeit sind bei ResetEra auch Bilder von In-Game-Renderings aufgetaucht, die nicht nur den Protagonisten des Spiels, sondern auch monströsen Feinde zeigen – offensichtlich gab es in diesem Spiel einige seltsame, Dinge.

Bei dem nun aufgetauchte Konzeptvideo handelt es sich wohl um Ausschnitte die für Pitching Zwecke verwendet wurden und irgendwann zwischen 2015 und 2016 entstanden sein dürften.

Das Material scheint bereits recht weit in der Entwicklung gewesen zu sein. Wahrscheinlich werden wir nie erfahren warum das Projekt eingestampft wurde können uns allerdings umso mehr darüber freuen das sich Sucker Punch für Ghost of Tsushima entschieden hat. Und wie dieser Titel in unserer Review abgeschnitten hat, könnt Ihr hier lesen.