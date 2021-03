Apex Legends ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar

Apex Legends - (C) Respawn / EA

Lange war es nur ein Gerücht, nun ist es tatsächlich am Start: Die Nintendo Switch-Version von Apex Legends startet ab 10. März 2021 um Mitternacht, wie DailyGame berichtete.

Spieler auf der Nintendo Switch können sich mit PC- und Konsolen-Spielern im neuesten befristeten Modus, dem Chaostheorie-Sammel-Event, in die Action stürzen, der ebenfalls ab heute verfügbar ist. Dieses Event bietet eine neue Stadtübernahme mit der Legende Caustic und präsentiert einen neuen Modus namens „Ringraserei-Eskalationsübernahme“ für die Dauer des Events.

„Die Veröffentlichung von Apex Legends liegt mittlerweile zwei Jahre zurück, und wir haben das Spiel von Saison zu Saison mit neuen Legenden, Karten, Waffen, einzigartigen Modi und weiteren Inhalten auf innovative Weise weiterentwickelt“, sagte Chad Grenier, der Game Director bei Respawn Entertainment.

„Außerdem arbeiten wir auch weiterhin daran, das Spiel auf neue Plattformen zu portieren und die Veröffentlichung für Nintendo Switch im Rahmen der aktuellen Saison ist für uns ein enormer Erfolg. Wir freuen uns, Spielern die Chance geben zu können, nun auch unterwegs in die Rolle ihrer Lieblingslegenden zu schlüpfen. Wir haben für dieses Jahr einige aufregende Überraschungen in petto und werden den Fans noch mehr Wettkampfmöglichkeiten und neuen Spielern noch mehr Gründe geben, sich dem Spiel anzuschließen.“

Apex Legends: Switch-Portierung dank Panic Button

Apex Legends für Nintendo Switch wird in Zusammenarbeit mit dem Team von Panic Button entwickelt, das für seine branchenführenden Portierungen auf diese Plattform bekannt ist. Auf seinem bis dato kleinsten Bildschirm bietet Apex Legends gyroskopisches Zielen mit den Plattform-Controllern und clevere Optimierungen, die eine Leistung von 30 FPS bei einer Auflösung von 720p (bzw. 576p im Handheld-Modus) ermöglichen.

Das Spiel erhält eine dedizierte Live-Service-Unterstützung und gleichzeitige Inhaltsupdates, befristete Modi und Ingame-Events auf allen Plattformen. Damit Switch-Spieler sofort loslegen können, erhalten alle Gamer auf diesem Gerät eine legendäre Pathfinder-Skin, 30 kostenlose Stufen für den Battle Pass für Saison 8 sowie doppelte EP, wenn sie sich in den ersten beiden Wochen nach der Veröffentlichung anmelden. Dafür benötigt man eine dauerhafte Internetverbindung sowie ein EA Konto.

Nintendo Switch-Spieler steigen in der Saison ein, in der mit Walter „Fuse“ Fitzroy die 16. Legende ihr Debüt in der Arena feiert. Während Fuse für explosive Stimmung sorgt, können die Spieler in Apex Legends den neuen 30-30 Repeater sowie Gold-Magazine finden und ausrüsten, während sie eine vollständig überarbeitete Version der Königsschlucht-Karte erkunden.

Spieler können Apex Legends kostenlos mit ihrer Online-Mitgliedschaft auf Nintendo Switch herunterladen und sich mit anderen Spielern auf PlayStation 4, Xbox One oder PC über Origin oder Steam messen. Das Spiel ist mit Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar.

Die Download-Größe für die Switch-Version von Apex Legends kann sich sehen lassen. Erst vor wenigen Tagen stellte das Battle Royale-Spiel einen neuen Spieler-Rekord auf, der jetzt wohl in Kürze abermals gebrochen wird, nachdem eine weitere Plattform hinzugezogen wurde.