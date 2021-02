Apex Legends auf Nintendo Switch: So groß wird der Download

Apex Legends - (C) Respawn / EA

Apex Legends bekommt endlich seinen Nintendo Switch-Port. Nachdem lange Zeit überhaupt nichts von Respawn über den Port für die Hybrid-Konsole gefallen ist, hat das Entwicklerteam mit dem 9. März 2021 endlich ein Datum festgesetzt, wann es kommt.

Während Respawn keine offizielle Ankündigung machte, wie viel Speicherplatz Spieler für die Nintendo Switch-Version freigeben müssen, löste der Nintendo eShop diese Frage.

Auf der offiziellen Switch-Seite (AT) von Apex Legends wird die Dateigröße des Spiels mit 15,63 GB angegeben. Diese Zahl stimmt mit der Spielgröße des Titels auf den anderen Plattformen überein, obwohl es einige Unterschiede gibt, wie viel Speicherplatz ein Spieler benötigt. Je nachdem auf welcher Plattform er spielt.

Die Angabe verwirrt ein wenig, denn die US-Seite von Nintendo vergibt 30 Gigabyte für den Battle Royale-Shooter von Respawn. Doch diese Angabe fällt eindeutig zu hoch für die Hybrid-Konsole aus. Zum Vergleich: Fortnite misst nur 11,5 GB auf der Switch. Damit wäre das Spiel von Respawn um mehr als 4 GB größer als der Genre-Konkurrent von Epic Games.

Auf jeden Fall wissen Nintendo Switch-Spieler jetzt, dass sie zum Start 15,63 GB (und ein wenig mehr) Speicherplatz zur Verfügung haben sollten. Oder man besorgt sich eine Micro SD-Karte bei Amazon.de für ein paar Euro.

Apex Legends ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar: Die Nintendo Switch-Version wird am 9. März veröffentlicht und ein mobiler Port ist in Entwicklung. Erst vor wenigen Monaten startete das Cross-Play zwischen Xbox One und PS4.