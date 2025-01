Aniplex bringt Ghost of Tsushima: Legends als Anime auf Crunchyroll

Fans des gefeierten PlayStation-Spiels Ghost of Tsushima dürfen sich auf eine aufregende Neuerung freuen: Aniplex hat offiziell eine Anime-Adaption des Spiels Ghost of Tsushima: Legends angekündigt. Die Serie soll 2027 weltweit auf Crunchyroll erscheinen und verspricht, die einzigartige Samurai-Atmosphäre des Spiels in einem neuen, packenden Format zu präsentieren.

Hinter dem Projekt stehen einige namhafte Personen der Anime- und Spielebranche. Regie führt Takanobu Mizuno, bekannt durch die Star Wars: Visions-Episode „The Duel“, während Gen Urobuchi für die Story-Komposition verantwortlich ist. Gen hat bereits für diverse Anime und Videospiele Storys geschrieben, darunter Psycho-Pass, Saya no Uta und Puella Magi Madoka Magica. Die Produktion übernimmt das renommierte Studio Kamikaze Douga, das bereits mit innovativen Animationsstilen beeindruckte. Ergänzt wird das Team durch Sony Music, das als Partner für Musik und Soundtrack die klangliche Untermalung der Serie sicherstellt.

Werbung

Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, die traditionelle Samurai-Ästhetik von Ghost of Tsushima mit filmischer Erzählweise und beeindruckenden visuellen Effekten zum Leben zu erwecken. Besonders die Legenden-Variante des Spiels, die sich an japanischer Mythologie orientiert, bietet eine ideale Vorlage für das Anime-Format.

Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll, hebt hervor: „Dieses Projekt ist ein beeindruckendes Beispiel für die kreative Synergie innerhalb der Sony-Familie. Fans dürfen sich auf ein mutiges und bahnbrechendes Anime-Erlebnis freuen.“ Auch Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, zeigt sich begeistert: „Die faszinierende Welt von Ghost of Tsushima und der mythische Legends-Modus bieten die perfekte Grundlage für unsere erste Anime-Adaption.“

Musikalisch dürfen sich Zuschauer auf hochwertige Untermalung freuen, wie Tom Mackay, Präsident für Premium Content bei Sony Music Entertainment, betont: „Musik spielt eine zentrale Rolle für das Publikumserlebnis. Wir freuen uns darauf, zusammen mit unseren Partnern Inhalte zu schaffen, die Fans weltweit begeistern werden.“

Mit der Animeserie Ghost of Tsushima: Legends können Fans die eindrucksvolle Samurai-Welt bald aus einer neuen Perspektive erleben. Weitere Details zur Serie dürften in den kommenden Monaten folgen.

Auch steht der Film zum Franchise noch aus, um den es leider seit einiger Zeit sehr ruhig geworden ist. Ob dieser überhaupt noch gedreht wird, steht wohl in den Sternen. Aber vor dem Release des Nachfolgers Ghost of Yotei werden wir mit ihm wohl eher nicht mehr rechnen dürfen.