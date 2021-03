Animal Crossing New Horizons: Das sind die Features des neuen Updates

Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Erst heute haben wir berichtet, dass Plattformen wie Twitch und Facebook Gaming einen enormen Zuwachs währen der Pandemie hatten. Viele Menschen auf der ganzen Welt waren gezwungen, zuhause zu bleiben und abgeschottet in Isolation zu verweilen. Bei vielen Leuten führte das zu einem Abstecher in die eigene virtuelle Welt von Animal Crossing: New Horizons. Eine Welt, in der man seine eigene Realität – ganz ohne Virus – erzeugen konnte.

Die Entwickler des Nintendo-Switch-Erfolgsspiels nutzen seither ihre neue Position im Alltag vieler Menschen. Dabei versorgen sie das Spiel regelmäßig mit neuen Updates und Verbesserungen. Damit jeder genau die Welt für sich und seine Freunde erstellen kann, die man zeitweise sogar lieber bewohnen würde. Das neuste Gratis-Update steht ganz im Zeichen der optischen Verbesserungen.

Animal Crossing: Das bietet das neue Update:

Mit einer App des NookPhone – die im Spiel existierende Version des iPhones – können bestimmte Dinge im Spiel designt werden. Das neue Update lässt es nun zu, dass auch Regenschirme, kleine Flaggen, Fotostände und Uchiwa-Fächer nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden können.

Mit der App waren bisher eigenen Designs für Shirt, Kleider und Hüte möglich. Das neue Update bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten, die eigenen Vorstellungen und Wünschen umzusetzen. Das neuste Update für Animal Crossing: New Horizons fügt außerdem 50 neue Design-Slots zum normalen, als auch zum Prodesigner-Modus hinzu. Dadurch ist es möglich noch mehr Designs zu kreieren und zu speichern.

Das neue Update für die NookPhone-App könnt ihr mit Nook-Meilen an einem Terminal in den Service-Häusern der Bewohner kaufen. Neben den neuen kosmetischen Upgrades, fügt das neue Update auch einen Kuchen hinzu. Denn das Spiel möchte sein einjähriges Jubiläum mit euch feiern. Des Weiteren gibt es neue saisonale Items, die im Zuge des 1. Aprils auf euch zukommen. Also könnt ihr eure Welt in Animal Crossing: New Horizon schon mal auf Furzkissen vorbereiten.

Animal Crossing: New Horizons ist für die Nintendo Switch erhältlich.