Animal Crossing: Das sind die beliebtesten Dorfbewohner der Japaner

Jeder hat seinen Lieblings-Dorfbewohner in Animal Crossing, auch die Japaner. Famitsu befragte seine Leser wem sie gerne in ihrer Nachbarschaft haben.

Vor einigen Wochen feierte Animal Crossing: New Horizons sein erstes Jubiläum. Am 20. März 2020 veröffentlichte Nintendo die Lebenssimulation für die Switch, und es war ein voller Erfolg. Mehr als 32,6 Millionen Spieler erfreuten sich bisher daran, wie der letzte Finanzbericht von Nintendo berichtete.

Famitsu (via NintendoEverything) befragte die Leser nicht nur nach ihren Lieblings-Dorfbewohner, sondern auch seit wann sie bei Animal Crossing: New Horizons dabei sind.

Lieblings-Dorfbewohner in Animal Crossing

Dom (652 Stimmen)

Marshal (480)

Raymond (440)

Fang (236)

Judy (228)

Stitches (220)

Flurry (196)

Lolly (188)

Beau (176)

Lobo (164)

Von den mitstimmenden Lesern beantworten 47,7 Prozent, dass sie den Titel von Nintendo bereits seit dem Release spielen. Immerhin 63,1 Prozent aller Spieler hatten bereits einen Vorgänger daheim. Satte 55,1 Prozent spielen ein bis drei Stunden täglich. 13 Prozent sogar zwischen 3 bis 5 Stunden und 7,8 Prozent sogar mehr als 5 Stunden am Tag!

Die Lieblingsmöbelserie ist übrigens Ironwood (879 Stimmen) vor Space (708) und Antique (636).

Und auf welches saisonale Ereignis freuen sich Spieler und Dorfbewohner in Animal Crossing: New Horizons am meisten? Halloween! Mit 1.304 Stimmen klar vor Weihnachten mit 808. Auf Platz 3 folgt Thanksgiving mit 652 Stimmen.

Insgesamt wurden 3.980 Antworten für die Umfrage registriert. Die Aufteilung betrug 86,3% Männer und 13,7% Frauen. Die Altersdemografie betrug 39,4% in den Zwanzigern, 25,3% im Alter von 10 bis 19 Jahren, 19,6% in den Dreißigern, 10,1% in den Vierzigern, 4,3% in den Fünfzigern und 1,3% in den Sechzigern und darüber.