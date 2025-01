Analyst meint: PS5 wird sich 2025 öfters als Switch 2 verkaufen (USA)

Die Gerüchte rund um die Nintendo Switch 2, die in den kommenden Monaten erscheinen soll, reißen einfach nicht ab. Nachdem auf der CES 2025 ein Replika herumschwirrte, der möglicherweise vom Schwarzmarkt kam, bis hin zu Preis-Leaks von Händlern und kolportierten 25 Start-Titeln. Nintendo muss die Konsole einfach nur noch zeigen, damit wir endlich die Gewissheit haben. Die Nachfrage zum Release wird hoch sein, da sind wir mit Mat Piscatella von Circana einer Meinung. Er erwartet eine hohe Nachfrage nach der Switch 2 und eine noch stärker verkaufende PlayStation 5 (PS5) im Jahr 2025 für die USA.

Die Prognose, dass die PS5 in den USA besser abschneiden könnte als die Switch 2, basiert vor allem auf zwei Faktoren für Piscatella: den potenziellen Lieferengpässen der Switch 2 und ihrer möglichen Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte. Das widerspricht den aktuellen Gerüchten, rund um den Release-Zeitraum der Switch 2. Piscatella ging nicht im Detail darauf ein, warum er der Meinung ist, dass Sony trotz des fortgeschrittenen Lebenszyklus der PS5 die Oberhand behalten könnte.

Eine entscheidende Rolle könnte dabei der Release von GTA 6 spielen, der noch in diesem Jahr erwartet wird. Rockstar Games‘ mit Spannung erwartetes Spiel könnte die Nachfrage nach der PlayStation 5 erheblich steigern und ihr einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Laut Piscatella könnte die Nintendo Switch 2 in den USA bei einer Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2025 etwa 4,3 Millionen Einheiten verkaufen. Das würde ungefähr einem Drittel aller in diesem Jahr verkauften Konsolen-Hardwareeinheiten entsprechen – tragbare Gaming-PCs ausgenommen. Allerdings betont der Analyst, dass die tatsächliche Zahl stark von Nintendos Fertigungskapazitäten abhängt.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Bluesky schrieb Piscatella: „Da offenbar bald eine Ankündigung erfolgt (aber wer weiß), gehe ich davon aus, dass sich Nintendos nächstes Hardwaregerät im Jahr 2025 in den USA 4,3 Millionen Mal verkaufen wird (bei angenommener Markteinführung im ersten Halbjahr). Das entspricht ungefähr einem Drittel aller im Laufe des Jahres verkauften Hardwareeinheiten von Videospielkonsolen (tragbare PCs ausgenommen).“

Seeing as how an announcement appears to be coming soon (but who knows) – I have Nintendo’s next hardware device selling 4.3 million units in the US in 2025 (assuming 1H launch), accounting for approximately 1/3rd of all video game console hardware units sold in the year (excluding PC Portables).

