Alan Wake 2: Neues Update für PS5, Xbox Series X/S und PC

Remedy Entertainment hat ein neues Update für Alan Wake 2 veröffentlicht, das für Spieler auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5) und Windows PC verfügbar ist. Seit der Veröffentlichung des Spiels Ende Oktober hat Remedy schrittweise Updates herausgebracht, um verschiedene Bugs und andere Probleme im Horror-Adventure-Videospiel zu beheben. Das neueste Update ist zwar klein, behebt jedoch einige hartnäckige Fehler.

Dieses Update für Alan Wake 2 konzentriert sich hauptsächlich auf die Behebung von zwei kleinen Bugs in den Missionen “Local Girl” und “Room 665”. Darüber hinaus hat das finnische Entwicklungsstudio auch ein problematisches Audioproblem auf Xbox Series X/S behoben, bei dem der Ton in bestimmten Fällen ausfiel. Remedy plant, dieses Problem in einem zukünftigen Update vollständig zu beheben.

Die Entwickler haben bereits einen Ausblick auf die Zukunft von Alan Wake 2 gegeben. Bis zum Ende des Jahres 2023 wird ein neues Spielupdate erwartet, das New Game Plus und den Fotomodus hinzufügt. Im Jahr 2024 sind zwei Erweiterungen für Alan Wake 2 geplant. Die erste, “Night Springs”, wird im Frühjahr erscheinen, während die zweite, “Lake House”, noch keinen spezifischen Veröffentlichungstermin hat.

Hier sind die vollständigen Patch Notes für das neue Alan Wake 2 Update:

Allgemein:

(Xbox Series) – Eine vorläufige Lösung für das Problem, bei dem der Ton im Prolog intermittierend ausfiel. Eine vollständige Behebung dieses Problems wird in einem zukünftigen Update erwartet.

Missionen:

Behebung eines erneuten Problems, bei dem die Echoszene nicht richtig ausgerichtet und freigeschaltet wurde (dies wurde im vorherigen Update bereits behoben, aber das Problem bestand weiterhin). LOCAL GIRL: Behebung eines Problems, bei dem eine Maus (mit großer Präsenz) den Fortschritt blockierte.

Mit diesem Update sollten die Spieler ein noch reibungsloseres Spielerlebnis in Alan Wake 2 genießen können. Remedy wird weiterhin daran arbeiten, das Spiel zu verbessern und neue Inhalte hinzuzufügen, um die Fans bei Laune zu halten.

Alan Wake 2 erschien am 27. Oktober 2023 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S.