Darauf haben wir gewartet. Nein im Ernst. Ultimate Games hat Priest Simulator für PC für Ende 2019 angekündigt.

Die Schöpfer des Spiels aus dem polnischen Studio Delirma (hoffentlich wird es kein Dilemma) bereiten unter anderem verschiedenes Gameplay und ein umfassendes System von Reputation und moralischen Entscheidungen vor. Zur gleichen Zeit arbeitet Delirma auch an dem Spiel Faither, dessen Premiere für Mitte nächsten Jahres geplant ist. Mehr dazu weiter unterhalb der Meldung.

Die beiden neuen Spiele, Priest Simulator und Faither von Delirma, werden 2019 erscheinen.

Priest Simulator und moralische Entscheidungen

Priest Simulator ist ein First-Person-Spiel. Die neue Produktion des Delirma-Studios wird es ermöglichen, die Rolle eines Priesters einzunehmen und spezifische mit ihm verbundene Aktivitäten durchzuführen. Laut den Machern wird ihre Arbeit das Leben der Priester in einer unkonventionellen Konvention darstellen. – Laut den Herstellern.

„In unserem neuen Spiel wirst du dich wie ein Priester fühlen, die privilegierte Person im Dorf. Wir konzentrieren uns auf eine offene Welt, in der der Hauptpfad der Handlung mit faszinierenden Nebenaufgaben verknüpft wird. Es wird viele Standardaktivitäten geben – z.B. Predigten zu halten, Menschen und Sakramente zu besuchen, aber auch ungewöhnliche Aktivitäten wie Exorzismen und Kämpfe mit Dämonen“, sagt Michał Jod, einer der Schöpfer des neuen Spiels.

Priest Simulator wird unter anderem auch die Möglichkeit bieten, den Charakter zu entwickeln. Im Gegenzug kann im Spiel gesammeltes Geld verwendet werden, z. für die Modernisierung der Kirche, Auto-Upgrades, Waffen – die benötigt werden um gegen Dämonen zu kämpfen oder die Entwicklung eines unterirdischen Labors für die Vorbereitung von Weihrauch und Weihwasser.

Priest Simulator 1 von 7 - +

Nachdem euch das Game schon so weit interessiert hat, dass ihr so weit gelesen habt. Dann solltet ihr euch den abgefahrenen Trailer auch ansehen.

Faither, das Leben eines Exorzisten

Das andere Spiel, an dem Delirma gerade arbeitet, ist Faither (der frühe Name des Spiels war Priest). Der Spieler wird in der Lage sein, einen Exorzisten zu spielen, der sich mit einer Reihe von dämonischen Besessenheiten in einem mysteriösen Dorf beschäftigt. Die Produktion wird sich durch ein anspruchsvolles Gameplay, zahlreiche RPG-Elemente, eine dunkle Geschichte und eine unkonventionelle audiovisuelle Umgebung auszeichnen. Wie die Autoren betonen, ist Faither ein völlig separates Projekt, das einzigartige Lösungen bietet und einen originellen Zugang zu dem Thema bietet.

Amen!

